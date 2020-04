Epidemia COVID-19. Rząd przedłuża wprowadzone ograniczenia. Szkoły i przedszkola zamknięte do 26 kwietnia

„Dziś pojawiła się szansa na przejęcie kontroli nad przebiegiem epidemii, ale przyrosty zachorowań nadal będą zauważalne. Przedłużamy wszystkie obowiązujące obostrzenia, ponieważ eksperci zagraniczni i krajowi potwierdzają ich skuteczności” – poinformował Mateusz Morawiecki.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Od przyszłego czwartku (16 kwietnia) obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W ten sposób ochronimy innych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wiele osób choruje bezobjawowo” – poinformował Łukasz Szumowski.

Jak wskazał szef resortu do zakrycia ust nie musi służyć maseczka, ale np. chustka lub szalik - konkrety po świętach.

Minister @MZ_GOV_PL @SzumowskiLukasz w #KPRM: Gdyby te restrykcje były poluźnione to za miesiąc mielibyśmy kilkadziesiąt tysięcy osób chorych więcej. Postarajmy się, żeby te święta były świętami życia. Uratujmy ludzkie życia przez utrzymanie kwarantanny narodowej. pic.twitter.com/g7r8cGylzL — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 9, 2020

„Nasze dotychczasowe działania w walce z pandemią sprawdzają. Będziemy tę strategię kontynuować” - powiedział premier, dziękując jednocześnie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, służb, wojsku oraz przedstawicielom innych zawodów, które pracują mimo epidemii.

Do 19 kwietnia zamknięte pozostaną galerie handlowe, kina, zakłady fryzjerskie, punkty usługowe, kościoły.

Zasady bezpieczeństwa na dłużej❗️



🗓️Do 19 kwietnia:



➡️ Ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.



🔴Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!🔴#zostańwdomu



📰https://t.co/adpxt3K98i pic.twitter.com/oPFqOf2iEB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 9, 2020

Do 26 kwietnia zamknięte zostaną szkoły, przedszkola i żłobki, wstrzymany międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy, utrzymane kontrole sanitarne na granicach. Granice zostają zamknięte do 3 maja. Zakaz imprez masowych zostaje utrzymany do odwołania. Możliwość uzyskania zasiłku opiekuńczego zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

"Kilka najbliższych, świątecznych dni może być szczególnie trudnych. Kierujemy gorącą prośbę o stosowanie się do ograniczeń i spędzenie świąt w gronie rodzinnym. Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy kończące szkołę podstawową – przynajmniej na drugą połowę czerwca" - dodał premier.

Po świętach zostanie przekazany opracowany w gronie ekspertów szczegółowy plan powrotu do względnej normalności.

„Ludzie chorują nie tylko na COVID-19. Musimy powoli i w sposób bezpieczny powrócić do względnie normalnej aktywności. Również dla dobra gospodarki i ochrony zdrowia, która potrzebuje środków, by leczyć” – powiedział Łukasz Szumowski.