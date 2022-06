Druga rocznica Funduszu Medycznego. Czy spełnił swoje zadanie?

Utworzony dwa lata temu Fundusz Medyczny miał m.in. zwiększyć dostępność dzieci i młodzieży do nowoczesnych terapii. Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak przypomniał, że Fundusz Medyczny został stworzony jako rozwiązanie, które ma działać wiele lat. Do 2029 r. będzie miał do alokacji 40 mld złotych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna