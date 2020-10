Dr Barbara Remberk o reformie psychiatrii dziecięcej: Czekamy na możliwość tworzenia kolejnych placówek nowego systemu

W tej chwili jesteśmy nieco w zawieszeniu, ponieważ na początku 2020 r. rozpoczęła się długo oczekiwana reforma, polegająca na stopniowym zbudowaniu systemu opieki psychiatrycznej dla najmłodszych pacjentów w ich własnym środowisku. W ramach tych działań powstały nowe oddziały dzienne oraz funkcjonujące lokalnie centra zdrowia psychicznego, oferujące wsparcie o charakterze środowiskowym — to pierwsze placówki, do których powinny trafiać dzieci i młodzież doświadczające kryzysu psychicznego. Rozpoczęły się również szkolenia z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Obiecujący początek przerwała, niestety, pandemia COVID-19. Mam jednak nadzieję, że wraz z powrotem ochrony zdrowia do pełni funkcjonowania, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia wrócą do realizacji planu dla psychiatrii dziecięcej. Pandemia miała dla psychiatrii dzieci i młodzieży także inne skutki: wraz zamknięciem szkół obserwowaliśmy mniejszą liczbę pacjentów przyjmowanych na oddziały, która od otwarcia placówek edukacyjnych znów zaczęła rosnąć. Dodatkowo, coraz częstsze są przypadki wstrzymywania przyjęć na oddziały z powodu wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów lub personelu medycznego, co negatywnie odbija się na dostępności oraz ciągłości opieki psychiatrycznej.

Czekamy więc przede wszystkim na ustabilizowanie sytuacji epidemiologicznej na tyle, by wrócono do tworzenia kolejnych placówek systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Kolejnym oczekiwanym przez nas krokiem jest modernizacja istniejących poradni oraz oddziałów dziennych. Konieczne jest także wprowadzenie standardów ścisłej współpracy pomiędzy placówkami wszystkich szczebli opieki psychiatrycznej z naciskiem na realizację świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, w jego środowisku rodzinno-społecznym.

Problemem nadal pozostaje finansowanie. Zaproponowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia poziom wyceny świadczeń w obszarze psychiatrii dziecięcej — na wszystkich szczeblach tej opieki — spotkał się z krytyką ze strony środowiska.

Niedofinansowanie i braki kadrowe są przyczyną nierównomiernego regionalnie rozmieszczenia placówek psychiatrycznych w skali kraju. Jest to jednak nieco bardziej złożony problem. Aby lekarze mogli się szkolić, musi istnieć szpital i oddział, który to szkolenie poprowadzi. Co za tym idzie, tam, gdzie najbardziej brakuje zasobów ludzkich, najtrudniej wykształcić nową kadrę, bo nie ma także placówek szkolących. Zainteresowanie absolwentów medycyny specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży jest zmienne; już kilka lat temu resort wpisał ją na listę specjalizacji deficytowych.

Na efekty tego i wcześniej omawianych działań będziemy jednak musieli zaczekać przynajmniej kilka lat.