Dietetyk: w czasie upału zwiększa się wydzielanie kortyzolu

Posłowie za zmianami w ustawie o zdrowiu psychicznym

Na ostatnim przed jesiennymi wyborami posiedzeniu Sejmu przegłosowano wiele istotnych dla ochrony zdrowia ustaw, w tym przepisy nowelizujące ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (poprzez przyjęcie ustawy o zawodach medycznych). - To historyczny moment i niesamowity sukces - uważa Polska Rada Psychoterapii. W środowisku pojawiają się jednak również głosy sceptyczne co do przegłosowanych zapisów.