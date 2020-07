Jedne z najsilniejszych jak dotąd przeciwciał, neutralizujących koronawirusa SARS-CoV-2, wyizolowano od pacjentów, którzy przebyli COVID-19 - wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma "Nature". Mogą one pomóc zarówno w leczeniu, jak i zapobieganiu infekcji koronawirusem.

Zdaniem naukowców przeciwciała wyizolowane od osób, które przeszły COVID-19, mogłyby być produkowane w dużych ilościach przez firmy farmaceutyczne do leczenia pacjentów na wczesnym etapie rozwoju tej choroby oraz do zapobiegania infekcji SARS-CoV-2, zwłaszcza u osób starszych.

COVID-19: od ozdrowieńców wyizolowano silne przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu choroby

"Mamy obecnie kolekcję przeciwciał, które są silniejsze i bardziej różnorodne w porównaniu z innymi przeciwciałami, izolowanymi dotychczas, i są gotowe do tego, by wykorzystać je do opracowania terapii" - skomentował kierujący badaniem prof. David Ho z Columbia University Irving Medical Center w Nowym Jorku.

Dotychczas w badaniach na chomikach potwierdzono, że wyizolowane i oczyszczone przez zespół prof. Ho przeciwciała, silnie neutralizujące SAR-CoV-2, zapewniają ochronę przed infekcją tym wirusem. Obecnie planowane są dalsze testy na zwierzętach i ludziach.

Obecnie w opracowaniu i w badaniach klinicznych jest wiele leków i szczepionek przeciw nowemu koronawirusowi, jednak będą one gotowe do użycia dopiero za wiele miesięcy.

W międzyczasie przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2, powstałe w organizmach pacjentów, którzy przeszli COVID-19, mogą być stosowane do leczenia innych chorych, a także do zapobiegania infekcji u osób szczególnie nią zagrożonych. Przygotowanie takich przeciwciał do użytku i zatwierdzenie ich jako terapii zajmuje z reguły mniej czasu niż w przypadku standardowych leków.

Jest to podejście bardzo podobne do tego, które polega na wykorzystaniu surowicy krwi osób po przebytym COVID-19, jednak potencjalnie ma znacznie większą skuteczność. W surowicy krwi ozdrowieńców znajdują się rozmaite przeciwciała, ale ze względu na to, że natężenie odpowiedzi immunologicznej różni się między pacjentami, skuteczność surowicy pobranej od nich również może się różnić - zarówno z powodu stężenia przeciwciał, jak i ich zdolności do neutralizacji wirusa.

COVID-19: pacjenci z najcięższym przebiegiem choroby produkowali najsilniejsze przeciwciała

Zespół prof. Ho pracował z próbkami krwi pobranymi od pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim COVID-19, którzy byli leczeni w centrum medycznym Columbia University Irving w Nowym Jorku, który wcześniej był epicentrum epidemii w USA.

"Mieliśmy mnóstwo materiału, co pozwoliło nam wytypować pacjentów, od których najlepiej pobrać przeciwciała" - powiedział badacz.

Okazało się, że w grupie pacjentów, od których pochodziły próbki, ci z najcięższym przebiegiem COVID-19, którzy wymagali wentylacji mechanicznej, produkowali najsilniejsze przeciwciała neutralizujące wirusa. Zdaniem prof. Ho ciężej chorzy pacjenci mają większy poziom wiremii utrzymującej się przez dłuższy czas.

"To pozwala ich układowi odporności rozwinąć silniejszą reakcję" - wytłumaczył prof. Ho.

Większość przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 wiąże się z białkiem szczytowym (glikoproteina powierzchniowa S) obecnym na "kolcach" wirusa. Jedne z najsilniejszych dotychczas wyizolowanych przeciwciał są skierowane przeciwko tzw. domenie wiążącej receptor (RBD) białka szczytowego, ale też przeciwko domenie N, tego białka.

Zespół z Columbia University Irving wyizolował bardziej różnorodny koktajl przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, niż inni badacze, w tym nowe unikatowe przeciwciała, których nie wyizolował nikt wcześniej. Zdaniem prof. Ho stosowanie koktajlu różnorodnych przeciwciał, skierowanych przeciw różnym fragmentom białka szczytowego wirusa, może zapobiec nabyciu oporności SARS-CoV-2 na te przeciwciała.

Naukowcy podkreślają, że przeciwciała neutralizujące uzyskane od pacjentów mogą być użyteczne nawet po wprowadzeniu na rynek szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Na przykład, jeśli szczepionka nie będzie działała wystarczająco skutecznie u osób starszych, wówczas to przeciwciała mogą odgrywać główną rolę w profilaktyce COVID-19 u seniorów.

Naukowcy zastrzegają, że na razie ich prace są na etapie badań przedklinicznych i przeciwciała, które wyizolowali, nie są jeszcze gotowe do stosowania, jako terapia u ludzi. Konieczne jest potwierdzenie w badaniach na pacjentach wyników, które dotychczas uzyskano na zwierzętach. Potrzebne są również badania, które pozwolą zrozumieć, jak długo utrzymuje się odporność przeciw COVID-19 u osób, które przebyły chorobę.

