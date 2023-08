Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65+ przegłosowane. Będą finansowane ze środków NFZ

Sejm nie poparł poprawek Senatu do nowelizacji ustaw o świadczeniach opieki i refundacji leków. Ustawa poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat.

