Ustawa o niektórych zawodach medycznych przyjęta. Ważne zmiany m.in. dla psychoterapeutów

17 sierpnia Sejm zajął się blokiem ustaw “zdrowotnych”. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o niektórych zawodach medycznych. Posłowie zagłosowali za jej przyjęciem. Z ustawy wykreślono techników dentystycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Fot. Adobe Stock

Jeszcze 16 sierpnia rano, pierwszego z dwóch dni ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji, nie wiadomo było, czy parlament będzie ją procedował. W porządku obrad ten punkt się w końcu pojawił.

Ustawa regulująca funkcjonowanie 15 zawodów przyjęta

Głosowanie nad ustawą o niektórych zawodach medycznych odbyło się 17 sierpnia. Co znalazło się w przyjętej ustawie?

Sejm zrezygnował z normowania w ustawie zasad wykonywania zawodu przez technika dentystycznego. Odrzucił za to propozycję, która przesądzała, że wykonywanie czynności zawodowych przez higienistkę stomatologiczną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej odbywa się pod nadzorem lekarza dentysty.

Posłowie odrzucili również m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym instruktor terapii uzależnień, który nie wykonywał tego zawodu przez okres dłuższy niż pięć lat w okresie ostatnich sześciu lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązany przez sześć miesięcy wykonywać go pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dokument przewiduje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.

Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące ostatecznie 15 zawodów medycznych dotychczas nieuregulowanych ustawowo. Są to:

asystentka stomatologiczna,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy.

Na przyjęcie ustawy czekało wiele środowisk. To między innymi opiekunowie medyczni. Jest ich w Polsce około 80 tysięcy. Mimo to opiekunowie medyczni nie mają dotąd własnej ustawy regulującej tę profesję, choć zabiegają o to od kilku lat.

Psychologia i psychiatria Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów ZAPISZ MNIE

× Psychologia i psychiatria Wysyłany raz w miesiącu Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów Chcę otrzymywać newsletter * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Bonnier Healthcare Polska informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

W ustawie znalazły się również zapisy dotyczące psychoterapeutów:

uwzględnienie wszystkich psychoterapeutów niezależnie od wykształcenia bazowego (PRK VII); by uniknąć wątpliwości doprecyzowano też ważne kwestie związane z zaświadczeniami (art. 87 pkt 1 lit. b tiret pierwsze jedno i drugie kilka)

uwzględnienie wszystkich obecnych i przyszłych adeptów psychoterapii niezależnie od wykształcenia bazowego (PRK VII) (art. 87)

wymóg uczestnictwa w superwizji psychoterapii (art. 87 pkt 4 lit. c)

możliwość przystąpienia do egzaminu PESoz dla wszystkich, bez ograniczenia w czasie (art. 106 ust.1)

Podmioty szkolące będą zobowiązane do prowadzenia szkoleń w wymiarze co najmniej 1200 godzin obejmujących psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, bez wyjątków (art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze)

Wejście w życie nowych przepisów 01.01.2024 r. (art. 108 pkt 4)

Z ważnych dla psychoterapeutów zmian legislacyjnych warto również odnotować, że na tym samym posiedzeniu Sejmu przyjęto nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - to właśnie jej zapisy pośrednio nowelizowała ustawa o niektórych zawodach medycznych.

“Sejm RP przegłosował właśnie nowelizację Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Tym samym przyjął poprawki - zaakceptowane wcześniej przez Senat i Ministerstwo Zdrowia - dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii. To niezbędne minimalne zabezpieczenie do czasu uchwalenia pilnie potrzebnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty” - skomentowała Polska Rada Psychoterapii.