Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65 plus najpóźniej od 2024 r. Będą kosztowały 2,4 mld rocznie

Program bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat zostanie na pewno wdrożony od początku 2024 r. Od tempa procesu legislacyjnego zależy, co ewentualnie będzie można wdrożyć wcześniej - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Wiadomo także, że program ten będzie kosztował 2,4 mld rocznie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Program 75 plus od początku swojego funkcjonowania, czyli od 2016 r., kosztował łącznie 4,5 mld zł. iStock

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek, 10 lipca, projekt ustawy przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65 plus. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65 plus

Podczas konferencji prasowej w Wołominie minister zdrowia zapewnił, że "nie ma mowy o reformowaniu systemu opieki zdrowotnej bez dodatkowych nakładów".

– Gwarancja, którą daliśmy w tzw. ustawie 7 proc., że te nakłady na system opieki zdrowotnej będą systematycznie rosły, jest gwarancją tego, że możemy podejmować nowe projekty, nowe programy, takie jak program, o którym dziś mówimy - leki dostępne dla seniorów powyżej 65. roku życia i dla dzieci w przedziale wiekowym 0-18 lat - stwierdził.

Wyjaśnił, że przyjęty w poniedziałek 10 lipca projekt zakłada "poszerzenie grupy wiekowej i jest podstawą do budowania nowej listy refundacyjnej, specjalnej listy (...), gdzie leki dostępne będą za darmo".

– Jednocześnie dyskutowaliśmy nad tym, że nie tylko zwiększamy grupę wiekową, ale również poszerzymy dostępność tych leków, które dostępne są w tej chwili w programie 75 plus. W tej chwili (...) mamy ponad 2 tys. leków dostępnych, ale celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4 tys. pozycji, będzie dostępna w tym programie 65 plus i 0-18 - powiedział Niedzielski.

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65 plus będą kosztowały 2,4 mld rocznie

Poinformował, że program 75 plus od początku swojego funkcjonowania, czyli od 2016 r., kosztował łącznie 4,5 mld zł.

– Te 4,5 mld zł znalazło się dzięki lepszemu zarządzaniu finansami publicznymi i dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Ten program w ostatnim roku pełnego funkcjonowania, czyli w 2022 r., kosztował blisko 800 mln. To, co teraz zrobimy, wykonując ten krok poszerzenia grupy wiekowej, ale też zwiększając listę dostępnych leków, to jest dodatkowe 1,6 mld zł, czyli sumarycznie ten program będzie kosztował państwo w jednym roku prawie 2,4 mld. To są ogromne środki. Bez dodatkowych środków z systemu podatkowego nie byłoby stać państwa na to przedsięwzięcie - ocenił.

Zdaniem Niedzielskiego program 65 plus to "nowe otwarcie". "To jest pokazanie, że dostępność dla ludzi, którzy najbardziej wymagają opieki, są najbardziej narażeni - mówię tu przede wszystkim o seniorach - na wielochorobowość, jest priorytetem z punktu widzenia rządu i my tę decyzję właśnie podjęliśmy" - mówił.

Program bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65+ zostanie wdrożony najpóźniej od 2024 r.

Tego samego dnia minister zdrowia na antenie TVP Info doprecyzował, że jeżeli chodzi o to, które konkretnie leki znajdą się na liście darmowych leków, to jest to decyzja ogłaszana poprzez obwieszczenie MZ.

Jak zaznaczył, lista darmowych leków zostanie ustalona na drodze konsultacji z ekspertami.

– Szukamy leków, które są najbardziej efektywne. To są leki, które przeszły proces analizy, czy ich skutki zdrowotne uzasadniają wydatkowanie środków publicznych. Zanim dojdziemy do obwieszczenia tej listy, potrzebny jest pewien proces ekspercki - mówił.

Jednocześnie zastrzegł, że MZ planuje umieścić na liście darmowych leków wszystkie leki refundowane.

– Przygotowujemy się do tego, żeby być gotowym na wrzesień. To oczywiście nie przesądza, że wdrożymy te rozwiązania od września. Na pewno zostaną one wdrożone od początku 2024 r., a zobaczymy, jak będzie wyglądało tempo procesu legislacyjnego i co ewentualnie będzie można wdrożyć wcześniej - powiedział.

Zastrzegł, że seniorzy i rodzice "mogą być pewni, że na początku 2024 r. na liście darmowych leków znajdzie się blisko 4 tys. refundowanych leków".

Niedzielski został zapytany, czy istnieje zagrożenie, że opozycja w Senacie opóźni prace na tą ustawą.

– Przy mniej ważnych sprawach mieliśmy już do czynienia z wkładaniem kija w szprychy. Tutaj jest ewidentnie dominujący rachunek polityczny, a nie patrzenie oczami pacjenta - ocenił szef MZ.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Finansowanie bezpłatnych leków "65 plus" odbędzie się kosztem innych pacjentów?