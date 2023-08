Akademia Tarnowska z pozwoleniem ministra na utworzenie kierunku lekarskiego

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył Akademii Tarnowskiej decyzję o udzieleniu pozwolenia na utworzenie kierunku lekarskiego. Według zapowiedzi rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzaty Kołpy, pierwsza rekrutacja na medycynę odbędzie się prawdopodobnie w następnym roku akademickim.

Akademia Tarnowska chce przygotować miejsce dla 60 studentów medycyny. Fot. Adobe Stock

– Akademia Tarnowska to kolejna uczelnia, która podjęła się ogromnego wyzwania i wielkich obowiązków. Bo jak się komuś wydaje, że stworzenie kierunku lekarskiego to przywilej, to jest w głębokim błędzie. To jest przeogromne wyzwanie (…) – powiedział szef MEiN w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych 16 sierpnia. Dziękując kadrze uczelni podkreślił, że stworzenie kierunku lekarskiego i kształcenie lekarzy na wysokim poziomie, według wysokich standardów, to trud. Jak wskazał, Tarnów były miastem wojewódzkim i ma rozwinięte zaplecze lekarskie, potrzebne do praktycznego kształcenia przyszłych medyków.

Kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej - kiedy rekrutacja

Według zapowiedzi rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzaty Kołpy, pierwsza rekrutacja odbędzie się prawdopodobnie w następnym roku akademickim. Do tego czasu uczelnia chce przygotować miejsce dla 60 studentów oraz dokończyć tworzenie zaplecza dydaktyczno-naukowego, zakupić specjalistyczne wyposażenie i podpisać umowy ze szpitalami i ośrodkami medycznymi w Tarnowie i innych miastach.

Tarnów jest czwartym miastem w województwie małopolskim, gdzie na uczelni publicznej można studiować medycynę. Wcześniej w tym roku zgody na utworzenie takiego kierunku otrzymały Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Kierunek lekarski oferują także Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie oraz niepubliczna Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Nadrabianie zaległości w kształceniu lekarzy

Czarnek, mówiąc o konieczności zwiększenia liczby studentów medycyny, przywołał statystyki, według których pod koniec lat 80. na studia lekarskie na pierwszy rok polskie uczelnie przyjmowały 6 tys. 700 studentów, a od połowy lat 90. ponad 2 tys. To oznacza – kalkulował minister – ubytek 40 tys. lekarzy licząc, że przez 10 lat na każdy pierwszy rok studiów przyjmowanych było o 4 tys. mniej studentów.

Akademia Tarnowska została utworzona w 1998 r. jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Od 1 czerwca 2023 funkcjonuje jako Akademia Tarnowska. Kształci na wydziałach: administracyjno-ekonomicznym, humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, ochrony zdrowia, politechnicznym oraz sztuki.

Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, informując w lipcu o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku uczelni o utworzenie kierunku lekarskiego, podkreślił, że uruchomienie kształcenia lekarzy w tarnowskiej szkole wyższej jest efektem przyjęcia przez parlament ustawy o możliwości prowadzenia kierunków lekarskich przez szkoły inne niż te, które posiadają uprawnienia do doktoryzowania na kierunkach medycznych. Zwracał też uwagę, że uczelnia, starająca się o utworzenie takiego kierunku, musi spełnić "naprawdę wyśrubowane warunki, a Akademia Tarnowska te warunki spełnia".

