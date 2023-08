NRL krytycznie o kolejnym zwiększeniu limitu przyjęć na studia lekarskie

Decydenci powinni wspierać przede wszystkim zwiększanie naboru na studia w uczelniach o profilu ogólnoakademickim, w których jakość kształcenia została już pozytywnie zweryfikowana - uważa Naczelna Rada Lekarska, krytycznie odnosząc się do kolejnego zwiększenia przez ministra zdrowia limitu przyjęć na medycynę.

Stanowisko Prezydium NRL reakcją na projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. iStock

Jak już informowaliśmy, od najbliższego roku akademickiego 2023/2024 studia lekarskie może rozpocząć rekordowa liczba studentów. Najnowszy projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym przewiduje, że limit ten zwiększy się o 215 miejsc, dzięki uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie studiów medycznych na 4 kolejnych uczelniach: Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytecie Warszawskim oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W sumie limit przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 zwiększy się o 538 miejsc i wyniesie 6461 miejsc, natomiast limit przyjęć ogółem na studia na kierunku lekarskim wyniesie 10 019 miejsc.

Uwagi do projektu można było zgłaszać do 11 sierpnia. Do kolejnego zwiększenia limitów miejsc na studiach medycznych krytycznie odniósł się lekarski samorząd.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W stanowisku z dnia 11 sierpnia 2023 roku Prezydium NRL podkreśla, że podtrzymuje wyrażane wcześniej stanowisko.

„Decydenci powinni wspierać przede wszystkim rozwój i zwiększanie naboru na studia w uczelniach o profilu ogólnoakademickim prowadzących kształcenie w zawodach lekarza i lekarza dentysty, w których jakość kształcenia została już pozytywnie zweryfikowana tak przez właściwe instytucje, jak i poprzez umiejętności ich absolwentów rozpoczynających staż podyplomowy, a następnie pracę zawodową“ - czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 sierpnia.

“Wykształcenie lekarza wymaga nie tylko nabycia kompetencji czysto zawodowych, ale także nabycia umiejętności pracy naukowej, przygotowania w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, co jest możliwe wyłącznie w warunkach uniwersyteckich. Zapewnienie właściwej jakości kształcenia w tych zawodach wymaga przede wszystkim posiadania wykwalifikowanej i zróżnicowanej kadry dydaktycznej oraz dostępu do bazy klinicznej, której zorganizowanie i utrzymanie jest niezwykle trudne i kosztowne. Uczelnie zawodowe mają bardzo ograniczone możliwości, aby te warunki spełnić, podobnie ograniczony jest także w Polsce dostęp do doświadczonej kadry dydaktycznej” – podkreśla Rada.

Lekarze w stanowisku zwracają uwagę na fakt, że poziom nauczania w Polsce uznawany był za jeden z najlepszych w Europie. Jednocześnie podkreślają, że samorząd lekarski sprzeciwia się obniżaniu jakości kształcenia lekarzy.

