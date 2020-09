Adam Bodnar: Prawo do opieki zdrowotnej to kluczowy element praw obywatelskich

Prawo do opieki zdrowotnej jest kluczowym elementem praw obywatelskich, które przenika pozostałe sfery życia. Trudno mówić o ochronie praw osób starszych, wykluczonych, dotkniętych kryzysem bezdomności czy prawie do poszanowania życia prywatnego bez uwzględnienia kontekstu zdrowotnego.

Jako urząd RPO często sygnalizujemy konkretne problemy – przede wszystkim wynikające z braku właściwej koordynacji pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, sektorem polityki społecznej i ochroną zdrowia – ale nasz głos nie zawsze dociera do decydentów. Z pewnością jedną z ważniejszych instytucji partnerskich dla RPO jest Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, które wzięło na siebie ciężar rozpatrywania spraw dotyczących błędów medycznych i nieprawidłowości w pomiotach leczniczych. Podjęliśmy wiele wspólnych działań w zakresie psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dziecięcej. Oczywiście regularnie współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, a w ostatnich miesiącach intensywnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W tym drugim przypadku głównie poprzez interwencje procesowe, szczególnie w kontekście kar finansowych (np. za udział w demonstracjach), których nakładanie przez służby sanitarne oceniam bardzo krytycznie.

Ważną dla nas instytucją jest również urząd Rzecznika Praw Dziecka, ale nie ukrywam, że to trudna współpraca ze względu na różnice w podejściu do interpretacji prawa, np. głęboki spór dotyczący edukacji seksualnej. W mojej opinii rzetelna edukacja w zakresie zdrowia seksualnego jest elementem wiedzy o zdrowiu, bez którego nie będziemy w stanie np. ochronić młodych ludzi przed przemocą seksualną czy chorobami wenerycznymi.

W zakresie ochrony praw osób starszych ściśle współpracujemy z samorządami lokalnymi. Ważnym partnerem są dla nas także samorządy poszczególnych zawodów medycznych. Wiele wspólnych działań podejmowaliśmy z Naczelną Radą Lekarską, choć nie udało mi się skłonić lekarskiego samorządu do większego otwarcia systemu na zatrudnianie specjalistów spoza Unii Europejskiej. Aktywnie wspieraliśmy również Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w trakcie rozmów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń i przyjętych norm zatrudnienia.

Jaka jest pańska ocena zaostrzenia kar za nieumyślne popełnienie błędu medycznego? Czy można już mówić o penalizacji pracy lekarzy?

Uważam to rozwiązanie ze niezwykle szkodliwe i świadczące o zupełnym braku zrozumienia, na czym polega medycyna oraz ratowanie ludzkiego życia, które często wiążą się z koniecznością podejmowania potencjalnie ryzykownych decyzji. Nie możemy straszyć lekarzy prokuratorem. W mojej opinii, zaostrzenie przepisów jest refleksem toczącej się od lat słynnej sprawy Zbigniewa Ziobry i jego rodziny przeciwko krakowskim lekarzom. Obecnie współpracujemy z senatorami nad zmianą projektu ustawy, ale to nie Senat ma w procesie legislacyjnym decydujący głos. Mimo to liczę, że art. 37a Kodeksu karnego zostanie ostatecznie uchylony.

Widać tu ogromny rozdźwięk pomiędzy głosem środowiska, które postuluje wprowadzenie systemu no-fault, a decyzjami rządzących.

W tym kontekście nie ma spójnej polityki, zaostrzenie Kodeksu karnego było inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości, którego kierownictwo nie wzięło pod uwagę opinii ministra zdrowia i premiera. Dodatkowo, kontrowersyjny przepis „przemycono” w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

W wielu wystąpieniach podejmował pan kwestie poprawy organizacji i jakości opieki psychiatrycznej, zwłaszcza nad dziećmi i młodzieżą. Jakie systemowe zmiany na szczeblu centralnym i lokalnym powinny zostać wdrożone, aby ta opieka uległa poprawie?

Działania w zakresie opieki psychiatrycznej, także te podejmowane wspólnie z rzecznikiem praw pacjenta, uważam z perspektywy ostatnich kilku lat za jeden ze swoich sukcesów. Sytuacja w polskiej psychiatrii była niezwykle trudna, spowodowana przez braki kadrowe, słabą współpracę z pacjentami oraz funkcjonowanie systemu opartego na wielkich podmiotach, mimo wyraźnego trendu w psychiatrii światowej polegającego na przejściu z opieki azylowej w kierunku środowiskowej. Efektem połączenia energii ruchu pacjenckiego z wiedzą medyczną i reformatorskimi działaniami jest start w lipcu 2018 r. pilotażu psychiatrii środowiskowej dla dorosłych, za który odpowiedzialny jest Marek Balicki.

Niestety, nie udało się poprawić dramatycznie niskiego poziomu opieki w psychiatrii dziecięcej, której brakuje przede wszystkim pieniędzy i długoterminowej strategii nastawionej na edukację oraz zwiększenie bazy szpitalnej i liczby specjalistów. Konieczne jest stworzenie systemowych mechanizmów komunikacji pomiędzy uczniem, psychologiem szkolnym a podmiotem leczniczym. W tej chwili dziecko lub młody człowiek doświadczający kryzysu psychicznego może znaleźć skuteczną pomoc jedynie w warunkach lecznictwa szpitalnego, a przecież liczba miejsc na oddziałach stacjonarnych jest ograniczona. Musimy poszerzyć sieć placówek oferujących opiekę w warunkach lecznictwa otwartego, zgodnie zresztą z rekomendacjami ekspertów.

Dobrze się stało, że temat kryzysu w psychiatrii dziecięcej zaistniał w debacie publicznej przy okazji wyborów prezydenckich. Niestety, nie poszły za tym żadne realne działania, skończyło się jedynie na zapowiedziach premiera. W moim odczuciu, problem z psychiatrią dziecięcą jest szerszy: leczymy skutki, ale nie przeciwdziałamy przyczynom. Pomoc dociera do dziecka dopiero wtedy, gdy mówimy już o kryzysie psychicznym, np. po podjęciu próby samobójczej. Rządzący przerzucają całość odpowiedzialności za wychowanie młodych ludzi na rodzinę, a ta od dłuższego czasu pogrąża się w kryzysie. Więzi rodzinnie nie są już tak silne jak w przeszłości, osoby przekazujące treści za pomocą nowych technologii stają się „trzecim wychowawcą” (obok rodziny i szkoły), rodzina potrzebuje więc instytucjonalnego wsparcia, ale nie w wymiarze propagandowym.

Jakie są dziś największe niedostatki polskiej polityki senioralnej na styku ochrony zdrowia i opieki społecznej? Czy ustawa o centrach zdrowia 75 plus, zapowiadana przez prezydenta, jest w pana ocenie udaną próbą choćby częściowego rozwiązania kryzysu w krajowej geriatrii?

Stworzenie centrów zdrowia 75 plus jest krokiem w dobrym kierunku. Opiece senioralnej i geriatrii są potrzebne sieci placówek na szczeblu lokalnym oraz lepsza koordynacja zasobów finansowych i kadrowych. Obawiam się jednak, że będą to kolejne działania, podjęte na zasadzie przelewania z pustego w próżne. Za najlepszą koncepcją musi iść zwiększenie finansowania, aby jej wdrożenie przyniosło jakiekolwiek efekty. Bez zmiany polityki Narodowego Funduszu Zdrowia, geriatria nadal będzie po prostu nieopłacalna. A ze względu na spodziewany deficyt budżetowy, wszelkie nowe plany i koncepcje mogą zwyczajnie nie uzyskać finansowego wsparcia.

Zresztą, jest wiele potrzeb zdrowotnych wśród osób starszych i ich opiekunów łatwych do wskazania i precyzyjnego oszacowania pod kątem finansowym, które nie doczekały się rozwiązań. Sztandarowym przykładem takiego zaniechania jest brak Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Innym problemem jest często sztuczny podział na placówki podlegające pod ochronę zdrowia i opiekę społeczną, co uwidoczniła pandemia COVID-19 w przypadku domów pomocy społecznej. Przebywający tam ludzie są określani jako pensjonariusze lub wręcz klienci, a przecież wielu z nich potrzebuje stałej opieki medycznej.

Gdybym miał wskazać dwie sprawy na styku ochrony zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, do których mój następca powinien wrócić w pierwszej kolejności, będą to z pewnością reforma psychiatrii dziecięcej i zmiana w sposobie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

O kim mowa

Dr hab. n. prawn. Adam Bodnar - rzecznik praw obywatelskich od 2015 r. zgłoszony na stanowisko dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka. Na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia zajął 20. miejsce.