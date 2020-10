Zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii COVID-19

Zwolnienie lekarzy i wykonujących inne zawody medyczne z odpowiedzialności karnej za określone czyny przewiduje poselski projekt zmian w ustawach w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym w czasie epidemii COVID-19.

Wprowadzenie tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, pozwalającej lekarzom walczącym z epidemią COVID-19 poczuć się bezpieczniej, zapowiedział 19 października minister zdrowia Adam Niedzielski.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, który na stronie Sejmu RP został opublikowany 19 października 2020 r.. ma na celu m.in. objęcie penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, także osoby zdrowe. Projekt nowelizacji zakłada również:

wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne,

wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,

wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19.

Brak odpowiedzialności karnej lekarzy w czasie COVID-19

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że w czasie epidemii "powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja)".

COVID-19: lekarz będzie podlegał odpowiedzialności karnej w określonych sytuacjach

Projekt przewiduje jednak pewne sytuacje, w których lekarz będzie odpowiadać karnie.

Jak czytamy w uzasadnieniu, jeśli osoba wykonująca zawód medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta lub do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, "naruszy czynność narządu ciała lub doprowadzi do rozstroju zdrowia lub też narazi człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" w wyniku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków, to będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

