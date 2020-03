zostańwdomu w weekend i bądź aktywny fizycznie bez narażania się na infekcję

W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego zalecane jest pozostanie w domach. W tym wyjątkowym czasie warto nadal pozostać aktywnym fizycznie i dbać o kondycję ćwicząc w domowym zaciszu. Zachowanie formy ułatwia, udostępniona dla wszystkich w Polsce bezpłatnie w ramach akcji #zostańwdomu, aplikacja z treningami online.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

CYBEROBICS to platforma fitness udostępniająca wiele aktywności i wirtualnych kursów. Aplikacja zawiera ponad 100 treningów dla mężczyzn i kobiet o różnym natężeniu trudności i stopniu zaawansowania. Wszystkie treningi odbywają się w asyście profesjonalnych trenerów z USA. Dodatkowym atutem jest to, że dubbingowane są one w języku polskim. Wśród propozycji znajdują się treningi m.in.: HITT, Kettlebell, treningi taneczne, joga czy pilates. Dostęp do treningów bez wychodzenia z domu będzie zapewniony aż do momentu ponownego otwarcia klubów fitness w Polsce.



Aby dołączyć do platformy wystarczy:

1. Wejść na stronę cyberobics.com

2. Kliknąć „Zarejestruj się”

3. Utworzyć konto

4. Cieszyć się możliwością treningu w domu.