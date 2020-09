Zofia Małas, prezes NRPiP: Oby nie zmieniła się jakość dialogu z resortem zdrowia

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Środowisko pielęgniarek i położnych żegna ministra Łukasza Szumowskiego z żalem. Był to niewątpliwie człowiek dialogu, który pochylił się nad problemami polskiego pielęgniarstwa i położnictwa, dzięki czemu udało się znaleźć rozwiązanie dla wielu z nich. Sztandarowym przykładem jest podpisanie 9 lipca 2018 r. porozumienia między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Prof. Szumowski dostrzegł, że pielęgniarstwo i położnictwo są w głębokim kryzysie i trzeba przede wszystkim odbudować kadry. Doszło także do przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu

„Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, który precyzyjnie określa harmonogram działań na rzecz rozwoju naszych profesji w ciągu najbliższych lat. Oczywiście, jeszcze wiele lat upłynie zanim uda nam się zrealizować wszystkie założenia Porozumienia, ale na pewno zrobiliśmy krok w dobrym kierunku.

Ostatnie lata to poprawa poziomu wynagrodzeń. Przed 2015 r. pielęgniarki i położne często zarabiały poniżej pensji minimalnej. Był to główny powód odpływu kadry i braku zainteresowania studiowaniem pielęgniarstwa. To m.in. dzięki współpracy z ministrem Szumowskim udało się doprowadzić do tego, że resort zagwarantował polskim pielęgniarkom i położnym m.in. realny wzrost wynagrodzenia, nowe normy zatrudnienia, płatny urlop szkoleniowy, dodanie do koszyka świadczeń gwarantowanych porady pielęgniarskiej, stypendia dla studentów i absolwentów.

Dziś średnia wieku wynosi ponad 52 lata w wypadku pielęgniarek i ponad 50 lat, jeśli chodzi o położne — aby zasypać pokoleniową lukę, musielibyśmy potroić liczbę absolwentów pielęgniarstwa podejmujących pracę w zawodzie. Inna, niezwykle ważna kwestia, którą udało się przeforsować za czasów ministra Szumowskiego, to wprowadzenie norm zatrudnienia.

Mam nadzieję, że jakość dialogu z ministrem Adamem Niedzielskim będzie równie zadowalająca, jak z jego poprzednikiem. W tej chwili najważniejsze jest wspólne z MZ i OZZPiP sprawdzenie tego, w jakim stopniu jest realizowane zawarte w lipcu 2018 r. Porozumienie. Docierają do nas bowiem sygnały, że nie we wszystkich podmiotach pielęgniarki otrzymują należne im podwyżki wynagrodzeń. Problematyczna pozostaje także kwestia poziomu płacy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w DPS-ach, które środki na swoje funkcjonowanie nie pozyskują z NFZ. Ponadto, nie wszystkie placówki respektują normy zatrudnienia.