Znamy laureatów Nagrody Nobla 2020 w dziedzinie fizjologii i medycyny

Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2020 r. są Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C (HCV).

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny była trzecim wyróżnieniem wymienionym w testamencie Alfreda Nobla. Wynalazca m.in. dynamitu aktywnie interesował się badaniami medycznymi. Poprzez Karolinska Institutet nawiązał kontakt ze szwedzkim fizjologiem - Jönsem Johanssonem. Ok. 1890 roku Johansson przez krótki czas pracował nawet w laboratorium Nobla w Sevran we Francji.

Medyczny nobel jest wręczany od początku trwania konkursu, czyli od 1901 roku. Za wybór laureata odpowiada złożone z 50 członków Zgromadzenie Noblowskie, działające przy Królewskim Karolińskim Instytucie Medyczno-Chirurgicznym. Dotychczas przyznano w sumie 110 nagród w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagrody nie przyznano dziewięciokrotnie, mniej Nobli ogłoszono m.in. w czasie trwania I i II Wojny Światowej.

O komentarz do tegorocznej nagrody poprosiliśmy prof. dr hab. n. med. Dominikę Nowis, kierownik Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W połowie lat 70. XX w. Harvey J. Alter wykazał, że większość przypadków wirusowego zapalenia wątroby po transfuzji krwi nie ma związku z zakażeniem wirusowego zapalenia wątroby typu A lub B. Dopiero w 1987 r. Michael Houghton zastosował nową metodę klonowania molekularnego do zidentyfikowania nieznanego patogenu. Rok później Alter potwierdził obecność wirusa HCV w próbce. Z kolei Charles M. Rice odkrył sekwencję genetyczną tego wirusa.

"Tegoroczni nobliści odkryli i opisali wirus zapalenia wątroby typu C. To odkrycie miało ogromny wymiar praktyczny. Dzięki niemu mamy badania przesiewowe oraz leki, z pomocą których można wyleczyć chorych"- powiedziała prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, kierownik Laboratorium Medycyny Doświadczalnej WUM.

