Zmiany w ratownictwie medycznym od 2020 roku. Nowością specjalne zespoły ratunkowe

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić nowe rozwiązania w ratownictwie medycznym. Jeszcze w 2020 r. ma zwiększyć się liczba ratunkowych zespołów motocyklowych. Nowością mają być specjalne zespoły ratunkowe zwane randez-vous.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia zapowiedział, że w 2020 r. resort zdrowia zamierza wprowadzić zmiany w ratownictwie medycznym. Dodał także, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym, którą być może uda się wprowadzić jeszcze w bieżącym roku.

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić nowe rozwiązania w ratownictwie medycznym. iStock

Wprowadzenie zespołów ratunkowych randez-vous

Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że resort zamierza wprowadzić zespoły ratunkowe na wzór tych działających w krajach sąsiednich - w Niemczech czy Czechach. Są to tzw. zespoły randez-vous.

"Będą one miały na swoim pokładzie lekarza. Zespół będzie dojeżdżał do zespołów ratunkowych, gdy potrzebna będzie jego pomoc" – wyjaśnił wiceminister.

Jego zdaniem w ten sposób będzie można efektywniej wykorzystać uszczuplone kadry medyczne w tym systemie. Resort stara się w tej chwili określić liczbę i rozmieszczenie takich zespołów.

Zwiększenie liczby motocyklowych zespołów ratunkowych

Resort ma w planach także powiększenie już działających motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego. Wiceminister zdrowia uzasadnił potrzebę powiększenia takich grup tym, że zespół na motocyklu "dojeżdża znacznie szybciej, zaopatruje pacjenta i czeka na dojazd karetki".

Dodał, że obecnie w kraju jest osiem takich zespołów. Działają one w dużych miastach, gdzie zespół ratownictwa medycznego nie jest w stanie szybko dotrzeć do zdarzenia.

Poprawa bezpieczeństwa zespołów ratunkowych

MZ zastanawia się także nad zainstalowaniem wideomonitoringu, również w wyjeżdżających karetkach, aby lekarz w oddziale ratunkowym mógł bezpiecznie pracować. Jak wyjaśnia wiceminister, taka potrzeba wynika z narastającej agresji wobec personelu medycznego.

"Być może to spowoduje, że będzie ona mniejsza, a jeśli do niej dojdzie, to będzie zapis zdarzenia. Podobny zapis powinny mieć zespoły ratownictwa" – wyjaśnił Waldemar Kraska.

Dodał, że w tej chwili istnieje możliwość użycia specjalnego przycisku na panelu sterowniczym. Sygnał trafia wtedy do dyspozytora, a on już bezpośrednio informuje policję o ewentualnym zagrożeniu.

Problemy ratownictwa medycznego w Polsce

Posłowie podczas posiedzenia komisji wskazywali na wiele problemów, z jakimi zmaga się ratownictwo medyczne, np. informatyzację, która - zdaniem Zdzisława Wolskiego (Lewica) - szkodzi pacjentowi, bo personel musi poświęcać dużo czasu na wprowadzanie danych. Problem stanowi też deficyt kadr medycznych w ratownictwie.

Posłowie zauważyli także, że mimo wszystko sytuacja w ratownictwie poprawiła się.

"Prawdą jest to, że sporo pieniędzy wydano na unowocześnienie SOR-ów i faktycznie one są coraz bardziej nowoczesne" – oceniła Elżbieta Gelert (KO). Jednak wątpliwość jej zdaniem budzi propozycja, by "w lokalizacji SOR znalazła się nocna opieka". Jej zdaniem nie jest to precyzyjne stwierdzenie. Dodała, że jeśli opanowano sytuację finansową, to kolejno "należałoby pomyśleć, dlaczego są ciągle skargi na SOR".

Zdaniem Jerzego Hardiego-Douglasa (KO), Szpitalne Oddziały Ratunkowe stały się faktycznie "bramką, którą pacjenci wchodzą na oddziały szpitala". Jak zaznacza, pacjenci nie zdają sobie sprawy z tego, jaką faktycznie one pełnią funkcję. Wyjaśnia, że są one punktem obserwacyjnym i absolutnie nie powinny być metodą na ominięcie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ratownictwo medyczne w Polsce - statystyki

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przytoczył statystyki dotyczące ratownictwa medycznego i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Tych ostatnich w całym kraju jest 237. Pracuje w nich 4593 lekarzy. Dodatkowo w Polsce znajduje się siedem centrów urazowych dla dzieci. W planie jest powołanie kolejnych pięciu. Takich ośrodków dla dorosłych jest w Polsce 15, a ma powstać kolejny. Z kolei w ratownictwie medycznym zatrudnionych jest 3802 ratowników i 4017 pielęgniarek.

Dodał także, że w 2020 r. resort planuje przeznaczyć na zespoły ratownictwa medycznego ok. 2,5 mld zł, zaś na Szpitalne Oddziały Ratunkowe ponad 1,7 mld zł, a na lotnicze pogotowie ratunkowe ok. 158 mln zł.

