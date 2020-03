Zmiana w anestezjologii: znieczulać będą mogli lekarze w trakcie specjalizacji

18 marca zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, pozwalające na zwiększenie dyspozycyjności lekarzy anestezjologów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Czasowo znieczulać będą mogli lekarze będący w trakcie specjalizacji.

Jak uzasadnia resort zdrowia, celem rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia epidemicznego w związku z wprowadzonym 14 marca w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz obowiązującą od 8 marca ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

Zmiana rozszerza zakres świadczeń, w których udzielaniu może uczestniczyć lekarz będący w trakcie specjalizacji (po ukończeniu 2. roku szkolenia). Ma to pozwolić na zwiększenie dyspozycyjności kadry medycznej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ponieważ - jak argumentuje ministerstwo - osoby na tym etapie szkolenia specjalizacyjnego mają już wiedzę oraz umiejętności do wykonywania tych świadczeń.

Rozporządzenie wprowadza:

1. możliwość znieczulania pacjenta na bloku operacyjnym - za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii - przez lekarza bez specjalizacji, pod warunkiem spełnienia standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

2. możliwość opuszczenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w celu podjęcia pilnej interwencji u pacjenta znajdującego się poza oddziałem (przeprowadzenie resuscytacji lub innej interwencji ratującej życie pacjenta), z wyłączeniem świadczeń związanych ze znieczuleniem pacjenta;

3. okresowe dopuszczenie do udzielania świadczeń lekarzy, którzy:

a) uzyskali potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz lekarzy, którzy mają uznany dorobek oraz wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. i złożyli z wynikiem pozytywnym część pisemną PES, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES;

b) złożyli z wynikiem pozytywnym część pisemną EDAIC (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination), a termin egzaminu ustnego został odwołany, w związku z zagrożeniem wywołanym COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin tego egzaminu, w przypadku lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii

– i traktowanie ich na równi z lekarzami specjalistami,

c) uzyskali potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz lekarzy, którzy mają uznany dorobek, oraz wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin PES, i traktowanie ich na równi z lekarzami w trakcie specjalizacji.

