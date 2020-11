Zmiana dotycząca kierowania lekarzy na szkolenia specjalizacyjne

Na stronie RCL opublikowano projekt nowelizacji dającej możliwość kierowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w placówce o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na lekarzy. Nowelizacja wprowadza też nowy wzór dyplomu dla lekarzy, którzy z powodu epidemii COVID-19 zdawali egzamin na innych zasadach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

2 listopada 2020 r. do ogłoszenia został przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zobacz więcej iStock

Jak czytamy w uzasadnieniu, nowelizacja wynika z konieczności wydania dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarzy, którzy uzyskają ten tytuł na innych zasadach, wynikających z obecnego stanu epidemiologicznego.

"Ponadto w czasie epidemii w niektórych jednostkach szkolących występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na personel medyczny, w tym w szczególności na lekarzy" - dodano.

Wojewodowie będą mogli kierować lekarzy na szkolenia specjalizacyjne do wybranych placówek

Do omawianej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono zapis (§ 7 ust. 1a), zgodnie z którym "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostki akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na lekarzy, z pominięciem kryteriów kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów". Zgodnie z tym ostatnim zapisem wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce akredytowanej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, którzy zostają skierowani w pierwszej kolejności".

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1a, wojewoda "bierze pod uwagę miejsce zamieszkania kierowanego lekarza”.

Nowy wzór dyplomu dla lekarzy

Ponadto w nowelizacji rozporządzenia znalazł się nowy wzór dyplomu dla tych lekarzy specjalistów, którzy z powodu epidemii zdawali egzamin na innych zasadach.

"W związku z tym, że lekarze, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, uzyskują tytuł specjalisty na innych zasadach niż określa to obecnie ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, konieczne jest opracowanie wzorów dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty, które będą wydawane tym lekarzom" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2020 r.

Źródło: RCL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli sprawować opiekę anestezjologiczną nad pacjentami

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE

× Prawo w medycynie Wysyłany raz w miesiącu Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego Chcę otrzymywać newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj