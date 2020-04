Żłobki i przedszkola wracają do pracy w ograniczonym zakresie, zasiłek opiekuńczy zostaje utrzymany

„To nie będzie uruchomienie przedszkoli w pełnym zakresie, ale rozwiązanie dla rodziców, którzy jak medycy muszą wrócić do pracy” – powiedział Łukasz Szumowski.

Wśród rodziców i polityków samorządowych pojawiło się bardzo wiele pytań o to w jaki sposób będą stopniowo uruchamiane placówki opiekuńcze dla dzieci w związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki, który po długim majowym weekendzie zapowiedział ostatnio premier Mateusz Morawiecki.

Od 6 maja wznawiają pracę żłobki i przedszkola. Grupy dzieci zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej mają być maksymalnie małe - maksymalnie 12 w jednej grupie, w konieczności 14. Dzieci i opiekunowie nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek ani zasłaniania twarzy. Decyzja o uruchomieniu żłobków i przedszkoli będzie należała do samorządów.

Minister @MZ_GOV_PL @SzumowskiLukasz w #KPRM: Niektóre osoby muszą wrócić do pracy lub pracować dalej. Zapewnienie opieki dla dzieci tych osób jest niezbędne. Chcemy w tej chwili uruchomić miejsca opieki nad dziećmi, ale nie jest to obowiązkowe. pic.twitter.com/9WDyq6tk12 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 30, 2020

„Wytyczne nie zwalniają dyrekcji poszczególnych placówek z podejmowania decyzji i zdrowego rozsądku. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z powiatowymi inspekcjami sanitarnymi” – podkreślił minister zdrowia.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobków i przedszkoli będą miały dzieci rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do pracy. Szef resortu zdrowia zachęca do dalszej pracy zdalnej i opiekowania się dziećmi w domu tych, którzy nie muszą wrócić do obowiązków zawodowych w trybie stacjonarnym.

Jak podkreśliła minister Marlena Maląg środki na wypłacanie rodzicom zasiłków opiekuńczych są zabezpieczone do 29 maja.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Musimy zrobić to w maksymalnej możliwej trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci i pracowników. Konieczne jest wietrzenie sal, dezynfekowanie powierzchni i wszystkich miejsc zabaw i zabawek dostępnych dla dzieci. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 30, 2020

Co z koloniami i letnimi obozami dla dzieci i młodzieży? Niestety, szef resortu zdrowia powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy w czasie wakacji będzie możliwość organizacji zbiorowego wypoczynku.