Żeby wykonywać szczepienia przeciw grypie, apteki powinny spełnić rygorystyczne wymogi [OPINIA]

Warunkiem przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach jest spełnienie konkretnych wymogów, które obowiązują w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) - uważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Lekarze rodzinni nie są przeciwnikami wykonywania szczepień ochronnych przeciw grypie w aptekach. Warunkiem przeprowadzania tych procedur w aptekach jest spełnienie konkretnych wymogów. Należą do nich: posiadanie gabinetu lekarskiego i osób uprawnionych do kwalifikowania pacjentów do szczepień i ich wykonywania, prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z wykonywaniem szczepień, nadzorowanie i zgłaszanie wszystkich odczynów poszczepiennych, a także utylizacja materiałów po szczepieniu. Wymogi te obowiązują w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Drugą istotną kwestią jest to, że lekarze POZ od lat kompleksowo zabezpieczają pacjentów i są gotowi na rozszerzenie tego zakresu o refundowane szczepionki przeciw grypie dla populacji pacjentów powyżej 65. roku życia. Od lat widzimy konieczność zwiększenia wyszczepialności przeciw grypie w tej grupie pacjentów, obarczonej tak szeroko wielochorobowością, dlatego ważna jest możliwość wykonywania szczepień w gabinetach POZ, np. przy okazji innej porady lekarskiej. W tej sytuacji oczekujemy zapisów prawnych, które umożliwiłyby przychodniom zakup refundowanych szczepionek dla swoich pacjentów 65+ i sprawozdawanie ich do NFZ jako procedurę jednostkowo rozliczaną i wykonaną dla pacjenta. Pacjent, podobnie jak dziś, partycypowałby w części kosztów szczepionki, pozostałą część finansowałby NFZ. Taka kompleksowa usługa medyczna z pewnością wpłynęłaby pozytywnie na poziom wyszczepialności w tej grupie wiekowej.

