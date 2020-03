Zawody medyczne apelują do pacjentów: Nie zatajajcie informacji o swoim zdrowiu

Nie oszukujcie służb medycznych, nie kupujcie leków na zapas i stosujcie się do zaleceń - o wspólnie apelują do pacjentów Zofia Małas (prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych), Alina Niewiadomska (prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych), Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej), Maciej Krawczyk (prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów) i Andrzej Matyja (prezes Naczelnej Rady Lekarskiej).

18 marca wystartowała akcja #NieKłamMedyka, która ma uświadomić potencjalnym pacjentom, że zatajenie ważnych ze zdrowotnego punktu widzenia informacji (np. o zagranicznych podróżach lub kontakcie z kimś, kto może być zakażony koronawirusem) podczas wywiadu epidemiologicznego naraża życie i zdrowie nie tylko samego chorego, ale też personelu medycznego.

Akcję wsparły samorządy zawodowe pielęgniarek, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i farmaceutów. We wspólnym apelu proszą pacjentów o:

1. Nie oszukujcie służb medycznych i nie zatajajcie informacji o stanie swojego zdrowia! Dziś skłamiecie, jutro nie będzie miał Wam kto udzielić profesjonalnej pomocy. My, lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci, ratownicy i radiolodzy będziemy na kwarantannie lub będziemy sami zmagać się infekcją. Stosujcie się do zaleceń.

2. Posłuchajcie profesjonalistów medycznych i kontaktujcie się z nimi tylko wtedy, kiedy naprawdę jest to niezbędne. Wykorzystujcie teleporady, a osobisty kontakt ograniczcie do minimum - tylko do sytuacji, kiedy jest on konieczny. Ustalajcie jego przebieg z personelem medycznym.

3. Nie wykupujcie w aptekach leków w ilościach, które starczą na rok czy dwa. Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe nie chronią przed zakażeniem i nie należy ich przyjmować „na wszelki wypadek”.

4. Nie róbcie zapasów leków, które przyjmują osoby przewlekle chore. Jeśli ktoś jest przewlekle chory lub na stałe przyjmuje leki, to wystarczy, że utworzy zapas na najbliższe 3-6 miesięcy. Gromadząc leki na dłużej powodujemy, że może ich zabraknąć dla innych. Nie kupujcie leków na później, bo dziś może nie starczyć dla tych, którym ratują one życie!

5. Nie wymuszajcie na lekarzach wypisywania leków, o których przeczytaliście, że mogą pomóc w ciężkim przebiegu zakażenia koronawirusem. Nie wiecie nawet, czy w Waszym konkretnym przypadku będą potrzebne. A może zabraknąć tym chorym, którzy przyjmują je w głównych wskazaniach na inne choroby (np. reumatoidalne zapalenie stawów czy zakażenia HIV).

Koronawirus SARS-CoC-2. Zalecenia epidemiologów dla pacjentów