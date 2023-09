Zaświadczenie lekarskie jedynie na podstawie osobistego badania - takiej zmiany chce NRL

Naczelna Rada Lekarska przygotowała propozycję kolejnej zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Tym razem chodzi o wydawanie zaświadczeń. NRL proponuje, aby lekarz mógł wystawić zaświadczenie jedynie na podstawie aktualnego osobistego badania lub odpowiedniej aktualnej dokumentacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

NIL proponuje zmiany dotyczące wystawiania zaświadczeń. Fot. iStock

NRL przypomina, że aktualne brzmienie art. 40 oraz art. 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej to:

Art. 40. Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.

Art. 41. Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza, który go wystawił. Treść dokumentu powinna być zgodna z wiedzą i sumieniem lekarza. Nie może być ona formułowana przez lekarza pod presją lub w oczekiwaniu osobistych korzyści.

Zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej dotyczące wystawiania zaświadczeń - co proponuje NRL

Zmiany proponowane przez Komisję Etyki Lekarskiej NRL są następujące:

Art. 40. Wydawanie zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów medycznych jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego osobistego badania lub odpowiedniej aktualnej dokumentacji.

Art. 41. Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza, który go wystawił. Treść dokumentu powinna być zgodna z wiedzą i kompetencjami lekarza oraz powinna zawierać rzetelne informacje o stanie zdrowia pacjenta. Nie może być ona formułowana przez lekarza pod presją lub w oczekiwaniu osobistych korzyści.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lekarz w mediach społecznościowych. Będą zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej?

Argumentacja Komisji dotycząca wprowadzonych zmian

Jak Komisja Etyki Lekarskiej argumentuje tę zmianę? Lekarz wydaje zaświadczenie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji. Oznacza to także możliwość wydania zaświadczenia zarówno na podstawie badania i jednocześnie dokumentacji medycznej.

W art. 41 mowa jest o zaświadczeniu lekarskim lub innym dokumencie medycznym. Należy to rozumieć jako całokształt dokumentacji medycznej, jaką wypełnia lekarz, opisując stan zdrowia pacjenta.

Lekarz, wystawiając zaświadczenie, ma obowiązek posługiwania się aktualną wiedzą medyczną, co oznacza zarazem zakaz opierania się na wiedzy nieaktualnej i niezweryfikowanej naukowo - przypomina NRL.

Dlaczego przeprowadzenie osobistego badania przed wystawieniem pacjentowi zaświadczenia jest zdaniem samorządu niezbędne

Aktualność badania oznacza stan pacjenta na chwilę przed wydaniem zaświadczenia. Oznacza to, że czas dzielący badanie od wydania zaświadczenia nie jest tak długi, aby można było mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, że stan zdrowia pacjenta nie uległ w tym czasie istotnej zmianie - uzasadnia NRL.

Dokumentacja medyczna, która może stanowić wyłączną podstawę do wydania zaświadczenia, musi być kompletna i wystarczająca do sporządzenia każdego z elementów składających się na zaświadczenie.

Rada zaznacza jednak, że w uzasadnionych przypadkach badanie może być wykonane przez lekarza także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Na zgłoszenia, uwagi i komentarze do omówień proponowanych zmian w Kodeksie Komisja Etyki Lekarskiej będzie czekać do stycznia 2024 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Sytnik-Czetwertyński: Kodeks Etyki Lekarskiej wymaga zmian

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE