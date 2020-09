Zaproszenie do udziału w XXV Bieszczadzkich Dniach Psychiatrycznych

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne odbędzie się w dniach 2-4 października 2020 r. w Arłamowie.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w XXV Konferencji Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne Arłamów 2-4.10.2020 r. To jedyna konferencja psychiatryczna, która odbędzie się w br. w Polsce "na żywo". Mamy potwierdzony udział ok. 30 wykładowców z czołowych ośrodków psychiatrycznych w kraju. Poruszane będą m.in. tematy: wpływ pandemii na uzależnienia i przebieg psychoz, psychozy popandemiczne, aspekty prawne dotyczące telewizyt i wizyt online oraz prowadzenie ośrodków psychiatrycznych w dobie COVID-19.

Ponadto obecne będą tematy z zakresu psychogeriatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny katastrof, seksuologii, prawa medycznego, farmakoterapii, psychobiotyków, ekopsychiatrii, reformy opieki psychiatrycznej.

Udział potwierdzili m.in. konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki, prof. Andrzej Czernikiewicz, prof. Dominika Dudek, prof. Janusz Heitzman, prof. Małgorzata Janas-Kozik, prof. Przemysław Bieńkowski, prof. Tomasz Gabryelewicz, prof. Michał Lew-Starowicz, prof. Tadeusz Parnowski, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz oraz wielu innych.

Więcej informacji i program konferencji na stronie http://www.bdp.edu.pl/

Posiadamy ostatnie wolne miejsca. Arłamów spełnia wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zachęcam do udziału w tej najbardziej oczekiwanej konferencji psychiatrycznej w kraju w 2020 r.

Z poważaniem,

dr n. med. Maciej Kuligowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

