Zalecenia lekarzy rodzinnych dot. podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Kolegium Lekarzy Rodzinnych 29 marca opublikowało zalecenia dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych. Jak przewidują takich chorych będzie coraz więcej wraz ze wzrostem zachorowań.

Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia pokazują stały wzrost liczby nowych przypadków, choć daleko nam do sytuacji jaką obserwujemy we Włoszech i Hiszpanii. Eksperci dość zgodnie podkreślają jednak, że najbardziej kluczowy będzie dla Polski czas do połowy kwietnia. W ich ocenie należy się spodziewać systematycznego wzrostu liczby przypadków SARS-CoV-2.

Zobacz więcej iStock

W związku z tym lekarze rodzinni opublikowali rekomendacje dotyczące objęcia osób zakażonych opieką medyczną w warunkach domowych oraz zastosowanie kwarantanny wobec członków ich rodzin. Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca także uwagę, że muszą zostać opracowane takie rozwiązania organizacyjne i prawne, które pozwolą na utworzenie w każdym powiecie lub gminie - w zależności od potrzeb lokalnej społeczności - specjalnych centrów ambulatoryjnej i domowej.

Rekomendacje dotyczące sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej:

Jedyną bezpieczną obecnie formą opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin w warunkach POZ jest teleporada.

Świadczeniodawcy POZ nie mają dostępu do środków ochrony osobistej gwarantujących skuteczną barierę przed zakażeniem i możliwym dalszym przenoszeniem wirusa, ponieważ niemal wszystkie środki zarezerwowane są dla szpitali, przede wszystkim zakaźnych.

W większości podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu POZ nie istnieją warunki lokalowo-architektoniczne pozwalające na dostęp do nich pacjentów z COVID-19 bez zagrożenia dla personelu oraz innych pacjentów.

Ewentualny kontakt z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 bez właściwego zabezpieczenia stanowi śmiertelne zagrożenie dla personelu oraz ich rodzin, a także niesie ryzyko wyłączenia z normalnego funkcjonowania licznych placówek POZ.

Lekarze POZ nie mogą też obecnie w sposób bezpieczny stwierdzać w warunkach domowych zgonu pacjenta: z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, pozostającego w kwarantannie lub członka jego rodziny.

W obecnych warunkach przejęcie pełnej opieki nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 możliwe jest dopiero po jego powrocie do zdrowia, potwierdzonym negatywnym wynikiem testu.

Lekarze rodzinni są gotowi do sprawowania opieki nad każdym pacjentem, niezależnie od rodzaju jego choroby, jednak włączenie ich w opiekę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z COVID-19 lub pozostającymi w kwarantannie oraz członkami ich rodzin, będzie możliwe wyłącznie po zapewnieniu im środków ochrony i warunków sprawowania opieki gwarantujących im, ich współpracownikom i wszystkim pacjentom pozostającym pod ich opieką, pełne bezpieczeństwo ochrony zdrowia i życia.

Rekomendacje dotyczące centrów opieki nad pacjentami z COVID-19. Placówki te powinny:

być utworzone na bazie struktur podmiotów leczniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach o rozwiązaniach architektonicznych pozwalających wdrożyć właściwe rozwiązania organizacyjne, w tym wyodrębnienie izolatek oraz śluz dekontaminacyjnych, umożliwiających bezpieczne zakładanie i zdejmowanie specjalistycznych kombinezonów ochronnych i innych środków ochrony osobistej;

wyposażone w sprzęt i aparaturę umożliwiającą szybką dezynfekcję pomieszczeń;

wyposażone w specjalistyczne kombinezony oraz inne środki ochrony osobistej, zdolne skutecznie zapobiegać zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

posiadać dedykowane środki transportu umożliwiające dotarcie personelu do domu osoby zakażonej lub pozostającej w kwarantannie oraz system ich skutecznej dekontaminacji;

zatrudniać personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, rejestratorki) przeszkolony pod kątem właściwego użycia środków ochrony osobistej, skutecznie chroniących przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych