Zakład Opieki Długoterminowej ZOD FREGATA sp. z o.o. w Świnoujściu ogłasza konkurs na stanowisko prezesa

Rada Nadzorcza Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. w Świnoujściu ogłasza wszczęcie postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: ZOD FREGATA w Świnoujściu, ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r., do godz. 18.00. W przypadku przesłania oferty pocztą/przesyłką kurierską decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Spółki.

Warunki konkursu oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.zodfregata.swinoujscie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZOD FREGATA sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki