Zaawansowany rak piersi: rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentek

Dlaczego "The Lancet" wycofał artykuł o hydroksychlorochinie

Światowa Organizacja Zdrowia pod koniec maja poinformowała o przerwaniu badań nad skutecznością hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Swoją decyzję podjęła na podstawie wyników badań opublikowanych na łamach pisma "The Lancet". Jednak niezależni eksperci zakwestionowali ich rzetelność, co ostatecznie doprowadziło do wycofania publikacji i wznowienia badań nad lekiem przez WHO.