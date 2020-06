XXIV Kongres PTK odbędzie się on-line

XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po raz pierwszy odbędzie się w Internecie. W planach jest przygotowanie ponad 100 sesji tematycznych on-line. Organizatorzy liczą na rekordową frekwencję kilkunastu tysięcy uczestników.

Kongres PTK to największa konferencja naukowa w Polsce. W ubiegłorocznej edycji, która miała miejsce w Katowicach, uczestniczyło ok. 6 tys. osób. Z powodu pandemii SARS-CoV-2 wydarzenie nie odbędzie się w Krakowie, jak planowano, a w formie wirtualnej konferencji.

„Chcemy, by tegoroczny kongres PTK był największym wydarzeniem w polskim Internecie. Dzięki formule, która pozwala uczestnikom na udział w sesjach on-line z dowolnego miejsca, spodziewamy się rejestracji co najmniej kilkunastu tysięcy osób. Część sesji będzie skierowana nie tylko do kardiologów, ale także do lekarzy innych specjalności - diabetologów, neurologów, internistów, lekarzy rodzinnych. Będą to sesje poświęcane częstym chorobom jak nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca” - zapowiada prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIV Międzynarodowy Kongres PTK.

Łącznie odbędzie się ponad 100 sesji w ciągu 4 dni (16-19 września 2020 r.). Wybitni eksperci przedstawią osiągnięcia naukowe oraz nowości technologiczne i farmakologiczne w zakresie leczenia chorób układu krążenia. Zaplanowane są m.in. satelitarne sympozja, organizowane przez poszczególne sekcje PTK. Odbędą się w tygodniu poprzedzającym kongres i po nim. W trakcie kongresu zostanie ogłoszony także tegoroczny laureat Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez PTK.