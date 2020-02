Wzrasta umieralność na raka piersi w Polsce

„Nowe leki, dostępne w leczeniu chorych na wczesnego złośliwego raka piersi, pozwalają na znaczne wydłużenie życia tych osób. Niestety, w Polsce zbyt często dochodzi do rozpoznania, gdy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium” — mówi prof. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

Czy rak piersi nadal jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet?

Tak, złośliwy rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet. W Polsce w ostatnim roku rozpoznaliśmy około 20 tysięcy nowych zachorowań na ten typ nowotworu. Bardzo liczna jest także grupa pacjentek, które kiedykolwiek zachorowały na raka piersi w swoim życiu — szacuje się, że jest to nawet 100 tysięcy kobiet. Chore te również wymagają specjalistycznej opieki. Rak piersi to nowotwór, który dotyka kobiet w każdym wieku, najczęściej jednak w wieku dojrzałym, pomiędzy 50. a 70. rokiem życia.

Rozpoznanie raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania jest możliwe dzięki specjalistycznym badaniom obrazowym. Najlepszą metodą wykrywania wczesnego raka piersi jest mammografia przesiewowa.



Ale w Polsce funkcjonuje program badań przesiewowych w kierunku raka piersi...

Ten program skryningowy sprawnie działał do 2015 r. Swoim zasięgiem obejmował cały kraj i dotyczył kobiet w wieku dojrzałym. Dzięki badaniom przesiewowym udawało nam się wykryć blisko połowę ogółu rozpoznanych nowotworów. Aby efekt populacyjny skryningu mógł być zadowalający, powinno w nim uczestniczyć około 80 proc. docelowej populacji. W Polsce, gdy ten system działał poprawnie, a pacjentki były zapraszane na badania, udawało nam się wykonywać je u około połowy populacji docelowej. Zaniechanie wysyłania indywidualnych zaproszeń na badania przesiewowe po 2015 r. spowodowało, że liczba wykonywanych badań zaczęła maleć. Wskutek tego liczba chorych, u których raka wykryto w najwcześniejszej, bezobjawowej fazie, się zmniejsza.

Problemem wpływającym na szansę rozpoznania raka piersi we wczesnym stadium jest także strach pacjentek przed nowotworem. Kobiety te wiedzą o niepokojących zmianach w gruczole piersiowym, ale z powodu lęku zwlekają ze zgłoszeniem się do specjalisty. Ogromne znaczenie w diagnostyce raka piersi ma także to, do jakiego specjalisty na początku ścieżki diagnostycznej trafi chora. Jeśli będzie to specjalistyczny ośrodek onkologiczny, istnieje duża szansa, że diagnostyka i leczenie przebiegną bez zbytniej zwłoki. Jeśli natomiast chora trafi najpierw do lekarza rodzinnego czy ginekologa, może się okazać, że ścieżka diagnostyczna będzie dłuższa.

Brak sprawnie działającego systemu badań profilaktycznych, jego zła organizacja, a także brak edukacji prozdrowotnej sprawiają, że rak piersi rozpoznawany jest w dużym zaawansowaniu. Bardzo niepokojące jest wykazanie rosnących współczynników umieralności na raka piersi w Polsce. Jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym zaobserwowano takie zjawisko. Tylko sprawnie działający program profilaktycznych badań przesiewowych, jego dobra organizacja oraz odpowiednie finansowanie mogą zatrzymać rosnące współczynniki umieralności z powodu raka piersi. Działania te muszą swoim zasięgiem obejmować długi horyzont czasowy — tylko wtedy przyniosą oczekiwany efekt.

Jak obecnie wygląda w Polsce leczenie pacjentek z wczesną postacią raka piersi?

W Polsce są obecnie dostępne wszystkie technologie, które pozwalają leczyć pacjentki z wczesną postacią raka piersi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wykonujemy operacje oszczędzające, mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją piersi, biopsję węzła wartowniczego, mamy także dostęp do nowoczesnych metod radioterapii. Na listy refundacyjne i do programów lekowych każdego roku trafiają nowe cząsteczki, wykorzystywane w leczeniu tego typu nowotworu. Niestety, programy lekowe nakładają ograniczenia na prowadzone w ramach nich leczenie.

Problemem w naszym kraju jest także mała liczba wyspecjalizowanych placówek, które zajmowałyby się tylko diagnostyką i leczeniem nowotworu piersi. W ostatnich latach Ministerstwo Zdrowia podejmowało próby stworzenia takich ośrodków. Niestety, obostrzenia w stawianych im kryteriach nie pozwoliły na zakwalifikowanie do tego programu odpowiedniej liczby ośrodków onkologicznych. Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi, wspólnie z Senologic International Society, udzieliło w Polsce akredytacji 9 ośrodkom, które zajmują się kompleksowym leczeniem raka piersi. Patrząc jednak na rosnącą liczbę nowych zachorowań, liczba wyspecjalizowanych ośrodków jest z pewnością niewystarczająca.

Czy pojawiły się nowe możliwości leczenia wczesnego raka piersi HER2-ujemnego z obecnością receptorów estrogenowych? Jak szybko są w Polsce refundowane nowe cząsteczki, poprawiające skuteczność terapii?

Rejestracja leków stosowanych w leczeniu raka piersi przebiega według określonego schematu. W pierwszej fazie lek jest stosowany u pacjentek z uogólnioną postacią nowotworu z przerzutami. Jeśli terapia przynosi oczekiwane efekty, lek wchodzi do badań u chorych we wcześniejszej fazie choroby. Rejestracje nowych leków onkologicznych dokonywane są w procedurze centralnej dla całej Unii Europejskiej.

Rejestracja stanowi pierwszy etap na drodze zmierzającej do udostępnienia leków chorym. Realnie nowy lek może stać się dostępny w chwili objęcia go refundacją. Niepokoi nas jednak sytuacja, iż w Polsce większość leków zarejestrowanych i dostępnych w innych krajach trafia do pacjentów z opóźnieniem i z ograniczeniami. W roku 2019 na listy leków refundowanych w programach lekowych wpisano nowe cząsteczki, które są wskazane w leczeniu hormonozależnego raka piersi. Tymi lekami są palbocyklib i rybocyklib. W ramach programu lekowego został również zrefundowany trastuzumab emtanzyna — lek wskazany w leczeniu chorych na HER2-dodatniego raka piersi.

Jakie korzyści mogą odnieść pacjentki z zastosowania leczenia adiuwantowego neratynibem?

Neratynib to lek znany lekarzom od wielu lat. Dotychczas nie był on powszechnie stosowany ze względu na działania niepożądane, które objawiały się bardzo silną, trudną do zatrzymania biegunką. Rozwój medycyny pozwolił jednak na znaczne ograniczenie tego działania ubocznego. Wyniki badań klinicznych wskazują na aktywność tego leku w leczeniu uzupełniającym (adiuwantowym) chorych na HER2-dodatniego raka piersi. Nowe terapie i cząsteczki pozwalają na wydłużanie życia chorych i poprawę jego komfortu, co ma podstawowe znaczenie dla osób dotkniętych tą chorobą.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. nadzw. CMKP, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów i onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.