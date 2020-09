Wystartowała kampania promująca pielęgniarstwo i położnictwo „Stawiam na przyszłość”

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Mariola Łodzińska wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych zainaugurowały kampanię promującą zawody pielęgniarki i położnej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Na konferencji prasowej w siedzibie resortu wystartowała dziś, promująca oba te zawody, kampania pod hasłem „Stawiam na przyszłość”. Z pewnym opóźnieniem spowodowanym pandemią SARS-CoV-2.

Pielęgniarka i położna to już nie zawody pomocnicze

Jej głównym celem jest wzrost prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej oraz przekonanie młodego pokolenia do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo. Choć personel pielęgniarski nadal stanowi najliczniejszą grupę ochrony zdrowia, to bez zwiększenia liczby absolwentów, nie uda się uzupełnić kadr – średnia wieku w obu tych zawodów niestety nie maleje.

„Pielęgniarki i położne cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wykonywanie tych zawodów uległo znacznym zmianom. Poszerzyły się ich kompetencje, zmodyfikowano system kształcenia. Jeszcze kilka dekad temu pielęgniarka i położna wykonywała czynności pod ścisłym kierownictwem lekarza i na jego polecenie. Obecnie to zawody w pełni samodzielne” – zauważyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Duża samodzielność, silna pozycja

Pozycja pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia od lat systematycznie się umacnia. Pierwszym krokiem w tym kierunku było umożliwienie kształcenia personelu pielęgniarskiego w ramach studiów wyższych. Nie bez znaczenia jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej jako oddzielnego świadczenia i uprawnienie do ordynowania leków, kierowania na dalszą pogłębioną diagnostykę. Dziś pielęgniarka może uzyskać specjalizację w 17 dziedzinach medycyny, między innymi w diabetologii czy kardiologii. Warto dodać, że także położne mogą z powodzeniem samodzielnie prowadzić ciąże przebiegające fizjologicznie – ten zachodni trend coraz wyraźniej przenika też do Polski.

Jak wskazała wiceminister Szczurek-Żelazko, stopniowo poprawiają się również warunki pracy i płacy personelu pielęgniarskiego. Dzięki podpisanemu w lipcu 2018 r. udało się pielęgniarkom i położnym uzyskać podwyżki wynagrodzeń. Ponadto, przyjęto normy zatrudnienia. Niestety, nadal problematyczne pozostaje w części placówek wyegzekwowanie postanowień porozumienia.

„Jako samorząd pielęgniarski obawialiśmy o to jak pandemia SARS-CoV-2 wpłynie na zainteresowanie młodych ludzi studiowaniem pielęgniarstwa. Zbieramy na ten temat dane z całego kraju, które pokazują, że o indeks na kierunku pielęgniarskim stara się co najmniej kilka osób na miejsce. (…) Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo i położnictwo? To zawody niszowe, których uprawianie daje swobodną możliwość wyboru miejsca pracy i pewność zatrudnienia: dla pielęgniarek i położnych nigdy jej nie zabraknie” – dodała Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP.

Krystyna Ptok przekonywała także, że praca pielęgniarki daje duże możliwości rozwoju zawodowego w wielu placówkach: lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, podstawowej opiece zdrowotnej, ale również w domach pomocy społecznej i systemie opieki długoterminowej. Ponadto dodała, że ostatnich kilka lat to silne systemowe wsparcie dla obu tych zawodów, czego dowodem jest lipcowe porozumienie z resortem i przyjęcie przez Radę Ministrów długoletniej polityki zdrowotnej na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

