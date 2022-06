Wynagrodzenia w ochronie zdrowia: Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu

Zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia, w czwartek (23 czerwca) Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poprawki Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przepadły w Sejmie. Rafal Zambrzycki

Po wczorajszym (22 czerwca) posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego członkowie Komisji zdecydowali o odrzuceniu wszystkich poprawek Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Wynagrodzenia medyków: Sejm odrzucił poprawki Senatu

Dziś (23 czerwca) przypieczętowano tę decyzję podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Większość sejmowa zagłosowała za odrzuceniem wszystkich 22 poprawek zgłoszonych na etapie prac w Senacie. To oznacza, że ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy w kształcie, w jakim zarekomendował ją Sejm.

Senackie poprawki dotyczyły m.in. wysokości współczynnika pracy dla poszczególnych zawodów medycznych (podniesienie współczynnika pracy o 0,25 proc. dla wszystkich grup zawodowych), ale także zniesienia dysproporcji w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku w różnych placówkach tego samego podmiotu leczniczego, czy zobowiązania pracodawców do podnoszenia wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podnieśli oni kwalifikacje, a nie raz na rok. Zaproponowano także usunięcie przepisu, który nakłada na strony umowy o pracę, czyli w praktyce na podmiot leczniczy, zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych od 1 lipca: co przewiduje ustawa?

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

