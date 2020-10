Wykazano skuteczność terapii celowanej jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF [BADANIA]

Leczenie skojarzone dabrafenibem i trametynibem wykazuje długoterminowe korzyści w zakresie przeżycia wolnego od nawrotów u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium III - wykazano w badaniu COMBI-AD.

Badanie COMBI-AD, którego wyniki zostały opublikowane w "The New England Journal of Medicine", to badanie fazy III oceniające dabrafenib i trametynib u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF V600E/K, w III stopniu zaawansowania, u których nie stosowano wcześniej leczenia przeciwnowotworowego. Wykazało ono, że ponad połowa pacjentów z grupy wysokiego ryzyka po resekcji czerniaka w stadium III z mutacją BRAF V600 leczonych preparatami dabrafenib i trametynib w skojarzeniu żyła i nie miała nawrotów po 5 latach. Tymczasem według danych większość nawrotów czerniaka wysokiego ryzyka w stadium III występuje na ogół w ciągu 5 lat - czytamy w komunikacie firmy Novartis.

Zobacz więcej iStock

Jak przekazał Novartis, wyniki wykazały, że 52 proc. pacjentów (95 proc. CI, 48-58 proc.) leczonych preparatami dabrafenib + trametynib żyło i nie miało nawrotów po 5 latach w porównaniu z 36 proc pacjentów (95 proc. CI, 32- 41 proc.), którzy otrzymywali placebo. Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotów (RFS) nie została osiągnięta w grupie dabrafenib + trametynib (95 proc. CI, 47,9 miesiąca-NR) w porównaniu do 16,6 miesiąca (95 proc. CI, 12,7-22,1 miesiąca) w grupie placebo. Leczenie preparatami dabrafenib + trametynib zmniejszało ryzyko nawrotu lub zgonu o 49 proc. w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka, HR, 0,51 [95 proc. CI, 0,42-0,61]). Dane te zostały zaprezentowane podczas Programu Naukowego Wirtualnego ASCO 2020.

W przesłanym materiale dodano, że analiza podgrup wykazała ogólnie podobną korzyść w zakresie RFS we wszystkich podgrupach chorych , zgodnie z oceną stopnia zaawansowania według kryteriów AJCC-7. Wskaźnik przeżycia wolnego od przerzutów odległych (DMFS) po pięciu latach, drugorzędowy punkt końcowy, wyniósł 65 proc. (95 proc. CI, 61-71 proc) u pacjentów leczonych preparatami dabrafenib + trametynib w porównaniu z 54 proc. (95 proc. CI, 49-60 proc.) u pacjentów, którzy otrzymywali placebo. COMBI-AD jest kontynuowane w celu oceny drugorzędowego punktu końcowego - przeżycia całkowitego (OS); analiza OS podczas pierwszej analizy okresowej wykazała wskaźnik 3- letniego OS wynoszący 86 proc. w grupie dabrafenib + trametynib w porównaniu z 77 proc. w grupie placebo. Wyniki dotyczące przeżycia całkowitego były korzystniejsze w przypadku stosowania terapii skojarzonej dabrafenib + trametynib w porównaniu z placebo, ale wcześniej określony próg istotności statystycznej dla analizy okresowej wynoszący P = 0,000019 nie został osiągnięty.

W okresie przedłużonej obserwacji wszyscy pacjenci ukończyli terapię. Nie było znaczącej klinicznie różnicy między grupą dabrafenib + trametynib i grupą placebo pod względem częstości lub ciężkości poważnych zdarzeń niepożądanych zgłaszanych w okresie obserwacji - zaznaczyła w swoim komunikacie firma Novartis.