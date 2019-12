Wybór optymalnej terapii przeciwzakrzepowej w różnych grupach pacjentów

Opublikowane 17 marca 2019 r. wyniki badania AUGUSTUS wnoszą bardzo istotne informacje dotyczące terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z migotaniem przedsionków, wymagających jednoczesnego leczenia przeciwpłytkowego. Dostęp do leków przeciwkrzepliwych pozwala na stosowanie różnych wariantów terapii oraz na łączenie preparatów przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w celu uzyskania jak najlepszej odpowiedzi terapeutycznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Dostępne leki przeciwkrzepliwe charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością, różnią się jednak poziomem bezpieczeństwa stosowania w poszczególnych grupach chorych. Wybierając preparat dla pacjenta, należy wziąć pod uwagę farmakokinetykę leku, charakterystykę przebadanych populacji w badaniach randomizowanych oraz dane z rejestrów i badań obserwacyjnych. Wszystkie te dane potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego” – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, NOAC) są preferowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) w rozpoczynaniu terapii antykoagulacyjnej u chorych z migotaniem przedsionków (klasa zaleceń I A).

Kluczowe badania randomizowane z NOAC, przeprowadzone w ostatnich latach (RE-LY, ROCKET AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI), dowodzą, że leki te są skuteczne w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym oraz redukują ryzyko powikłań krwotocznych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Szczególnie apiksaban znacznie ograniczał ryzyko wystąpienia dużych krwawień. We wspomnianych badaniach leki z grupy NOAC okazały się również wysoce bezpieczne, wykazując pod tym względem przewagę nad antagonistą witaminy K (VKA) – warfaryną.

Zindywidualizowane podejście w praktyce klinicznej

Nie istnieją obecnie wytyczne, które podawałyby preferencje stosowania leków z grupy NOAC w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Retrospektywne analizy badań randomizowanych, dane z rejestrów i badań obserwacyjnych mogą być źródłem pomocnych informacji w doborze leczenia. Stosując leki z grupy NOAC należy uwzględniać charakterystykę pacjenta, skuteczność i bezpieczeństwo terapii oraz doświadczenie lekarza w prowadzeniu leczenia za pomocą tych preparatów.

Szczególne sytuacje kliniczne

Z relacji prof. Mizi-Stec wynika, że stosowanie apiksabanu jest bezpieczniejsze niż stosowanie VKA i w znaczący sposób obniża ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych. Aspekty skuteczności i bezpieczeństwa terapii mają szczególne znaczenie u pacjentów z wysokim ryzykiem w skali CHA2DS2-VASc, a także w populacji powyżej 75. roku życia. W tych grupach bezpieczeństwo leczenia staje się priorytetem.

W szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak przebyty udar mózgu/przemijający atak niedokrwienny (TIA), okres okołozabiegowy w przypadku izolacji żył płucnych czy kardiowersji, a także u chorych z wysokim ryzykiem krwawienia z układu pokarmowego zastosowanie leków z grupy NOAC jest również bezpieczniejsze niż stosowanie warfaryny i w istotny sposób obniża ryzyko wystąpienia krwawień.

„Są jednak pacjenci, u których stosowanie leków z grupy NOAC jest niemożliwe. To np. chorzy ze zdiagnozowaną marskością wątroby czy z istotnie zmniejszoną liczbą płytek krwi (poniżej 50 tys./ml) ” – wyjaśnia prof. Mizia-Stec.

Ocena z badań rejestrowych

W badaniach rejestrowych dotyczących stosowania doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (GARFIELD-AF, EORP-AF PREFER in AF, GLORIA-AF, ORBIT-AF, XANTUS, PINNACLE) potwierdzono ich skuteczność – wpływ na rokowanie co do przeżycia chorych z migotaniem przedsionków. Badania te upewniły też, że u tych pacjentów stosowanie leczenia przeciwkrzepliwego jest koniecznością.

„Statystyki potwierdzają, że u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło krwawienie, u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko krwawienia (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne), a także u osób po udarze mózgu, coraz częściej są stosowane leki z grupy NOAC. Wynika to z dbałości o bezpieczeństwo terapii, które u tych chorych zawsze jest priorytetem” – zaznacza prof. Mizia-Stec.

W jej ocenie, decyzja o podjęciu leczenia lekami z grupy NOAC może być trudniejsza w przypadku pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy chorobę wieńcową – ze względu na potencjalne powikłania krwotoczne bądź interakcje lekowe. Jednak wyniki badania AUGUSTUS, dotyczącego pacjentów z chorobą wieńcową, przemawiają za stosowaniem NOAC także u osób z migotaniem przedsionków cierpiących na choroby przewlekłe.

Kiedy potrzebna jest modyfikacja dawki

Większość pacjentów z migotaniem przedsionków wymaga podawania pełnej dawki apiksabanu: 2 x 5 mg na dobę. Występujące u niektórych chorych czynniki ryzyka są wskazaniem do zredukowania dawki NOAC. Chodzi o chorych z dużym ryzykiem krwawień oraz z upośledzoną funkcją nerek. W przypadku apiksabanu zaleca się modyfikację dawki u chorych, którzy spełniają co najmniej dwa z trzech wymienionych kryteriów:

wiek powyżej 80. roku życia,

masa ciała poniżej 60 kg,

stężenie kreatyniny powyżej 1,5 mg/dl.

„Aby terapia lekami z grupy NOAC była skuteczna i bezpieczna, konieczne jest stosowanie dawek adekwatnych do stanu pacjenta, rekomendowanych i sprawdzonych zarówno w badaniach randomizowanych, jak i obserwacyjnych. Przewlekła choroba nerek to główny czynnik, który wpływa na ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych w trakcie leczenia NOAC. Obecność tej choroby koreluje z innymi czynnikami ryzyka: niedokrwistością, cukrzycą, niewydolnością serca, chorobą naczyniową oraz niską masą ciała. Powyższe czynniki mogą występować równocześnie, a możliwość taka zwiększa się z wiekiem pacjenta. Należy więc pamiętać, że wybór odpowiedniego NOAC powinien być przeanalizowany pod kątem występowania czynników ryzyka krwawienia” – podkreśla prof. Mizia-Stec.