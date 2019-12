Wybitni lekarze odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski

Jarosław Pinkas: Poparcie sugar tax to obowiązek lekarski

Poparcie idei wprowadzenia daniny zdrowotnej zmierzającej do ograniczenia epidemii nadwagi i otyłości, to obowiązek lekarski - napisał Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny w liście do konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycyny.