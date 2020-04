Wskaźnik masy ciała a ryzyko udaru mózgu

Nie jest do końca wyjaśnione, czy wysoki BMI jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, czy też wzrost tego ryzyka wynika bardziej z następstw otyłości, takich jak podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, obecność cukrzycy i/lub hipercholesterolemii. Do tego dane dotyczące związku między zmianami BMI a ryzykiem wystąpienia udaru mózgu są sprzeczne. Dlatego badacze z Norwegii ocenili związek pomiędzy zmianą masy ciała we wczesnym i późniejszym okresie dorosłego życia u zdrowych mężczyzn a ryzykiem udaru mózgu i zgonu w długoterminowej obserwacji. Dane dotyczące częstości udaru mózgu i zgonu gromadzono przez 35 lat.

Do badania włączono zdrowych mężczyzn w wieku 40-59 lat. Zostali oni poddani badaniu w kierunku chorób sercowo-naczyniowych na wstępie i po 7 latach obserwacji. Na początku pytano ich o zmianę masy ciała po 25. roku życia do czasu włączenia do badania (zmiana masy ciała we wczesnym okresie życia, 2014 uczestników), a następnie badacze dokonali analizy zmiany masy ciała w ciągu 7 lat obserwacji (zmiana masy ciała w późniejszym okresie życia, 1403 uczestników). W obu obserwowanych okresach wyodrębniono następujące kategorie zmian masy ciała: spadek masy ciała, wzrost masy ciała od 0 do 4,9 kg, wzrost masy ciała od 5 do 9,9 kg oraz wzrost masy ciała ≥10 kg.

Wyniki poprzednich badań wykazały, że stała masa ciała lub bardzo niewielki jej wzrost są związane z najniższym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. Dlatego w tym badaniu grupą odniesienia do oceny ryzyka udaru mózgu i zgonu była grupa z przyrostem masy ciała od 0 do 4,9 kg w czasie obserwacji we wczesnym i późniejszym okresie życia.

Analizując zmiany masy ciała we wczesnym okresie życia, stwierdzono istotny statystycznie (p=0,005) wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu o 46 proc. u osób ze wzrostem masy ciała od 5 do 9,9 kg, o 39 proc. u osób, u których masa ciała wzrosła o ≥10 kg oraz o 46 proc. u osób ze zmniejszeniem masy ciała, w porównaniu z osobami ze zwiększeniem masy ciała o 0-4,9 kg (rycina). Ponadto stwierdzono również istotny statystycznie wzrost umieralności (p=0,001) we wszystkich trzech kategoriach zmian masy ciała w porównaniu z osobami z nieznacznym zwiększeniem masy ciała o 0-4,9 kg (rycina). Natomiast w ocenie zmian masy ciała w późniejszym okresie życia nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w częstości występowania udarów mózgu i umieralności w zależności od zmian masy ciała.

W podsumowaniu badacze stwierdzili, że wzrost masy ciała we wczesnym okresie dorosłego życia zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu w obserwacji odległej. Dlatego też niezbędnym elementem jego profilaktyki jest podkreślenie konieczności zdrowego trybu życia, w tym zmniejszenie częstości rozwoju nadwagi i otyłości we wczesnych okresach życia u zdrowych mężczyzn. To od nas samych zależy, jaka przyszłość nas czeka. Nie czekajmy, zmniejszmy podaż energii, zwiększmy aktywność fizyczną i kontrolujmy masę ciała.

Opracowano na podstawie:

Prestgaard E. i wsp.: Change in Body Weight and Long-Term Risk of Stroke and Death in Healthy Men. Stroke 2020.