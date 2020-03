WOŚP kupuje sprzęt ochronny dla personelu medycznego

50 tysięcy indywidualnych pakietów ochrony biologicznej trafi do medyków. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznego Pomocy chce w ten sposób wesprzeć lekarzy i personel medyczny walczących w koronawirusem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pakiety składają się kombinezonu, butów, panoramicznych gogli, rękawiczek oraz worka na odpady. Zdaniem organizacji - to podstawowy sprzęt, którego obecnie najbardziej potrzebują walczący z koronawirusem lekarze i personel medyczny.

Zobacz więcej Leo2014 CC0 Public Domain

"Ogrom ludzi pracuje teraz nad całą logistyką dostawy z Chin. Robimy wszystko, by dotarła ona do nas tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście dni"- czytamy na profilu Jurka Owsiaka. Na zakup środków ochronnych WOŚP przeznaczył blisko 16 mln złotych.

To jednak nie wszystko, ponieważ w odpowiedzi na wiele propozycji od darczyńsow instytucjonalnych WOŚP stworzył fundusz interwencyjny, który dedykowany będzie walce z koronawirusem.

"W pierwszym szeregu stanęli nasi partnerzy, z którymi od wielu lat współpracujemy"- informuje organizacja.

WOŚP finansuje laboratoria

Dodatkowo fundacja zapewniła, że angażuje się w lepszą wykrywalność koronawirusa poprzez zakup testów. Od dziś (23 marca) testy wykonywane są przez łódzkie laboratorium Oncolab przy Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Pracownia ta - w całości wyposażona w sprzęt przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, otrzymała już resortu zdrowia 1 tys. testów. Wspierając prace diagnostów WOŚP planuje zakup specjalistycznego analizatora, który pozwoli wykonywać testy na 3 zmiany. "Wielkie dzięki dla całej załogi, która podjęła się takiej pracy!"- podkreślił Jurek Owsiak.



Jednocześnie zapewnił, że jest w stałym kontakcie z szefem resortu zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim. Łączna wartość dotychczasowego wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w walce z koronawirusem wynosi blisko 20 mln złotych.