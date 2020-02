Właściwe przygotowanie do operacji bariatrycznej decyduje o jej efekcie

Wysoka masa ciała to problem coraz większej liczby polskich pacjentów. Otyłość, sama będąca wieloaspektowym schorzeniem, sprzyja również rozwojowi innych chorób, z których jedną z poważniejszych jest cukrzyca. O rekomendowanym standardzie chirurgicznego leczenia otyłości oraz jego dostępności rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Paśnikiem.

Rozpowszechnienie zjawiska otyłości w społeczeństwie jest obecnie wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej nie tylko w USA i krajach Europy Zachodniej, ale także w Polsce. Próby modyfikacji stylu żywienia oraz zwiększenia aktywności fizycznej przynoszą mierne efekty. Jak liczna jest grupa chorych, których otyłość mogłaby być leczona chirurgicznie?

Szacuje się, że jest to około 2 proc. populacji, czyli około 800 tys. osób. W Polsce wykonuje się jednak tylko około 4500 operacji bariatrycznych rocznie, co jest kroplą w morzu potrzeb. W pewnym stopniu wynika to z bardzo skomplikowanego systemu przygotowania chorego do zabiegu. Chirurgia bariatryczna to przecież nie tylko operacja. Ta metoda leczenia otyłości jest o wiele skuteczniejsza, jeśli ma charakter holistyczny, czyli bierze pod uwagę również psychiczne podłoże choroby. Otyłość to schorzenie wieloaspektowe i trzeba to wziąć pod uwagę już podczas przygotowania do operacji bariatrycznej.

Jak przebiega proces kwalifikacji i przygotowania pacjenta do tego typu operacji?

Niemal każdy z moich pacjentów, zanim pojawił się u mnie w gabinecie, najpierw próbował zachowawczego leczenia otyłości. Są one jednak zazwyczaj mało efektywne, ich skuteczność określa się na kilka procent. Szacuje się, że tylko około 5 do 10 proc. osób otyłych uzyska spadek masy ciała i uda im się ten efekt utrzymać.

Proces kwalifikacji do leczenia bariatrycznego rozpoczyna konsultacja chirurgiczna, a przygotowanie do operacji trwa od czterech do sześciu miesięcy. W tym czasie pacjentem opiekuje się nie tylko chirurg, ale cały zespół specjalistów, w skład którego wchodzi m.in. internista, psycholog, dietetyk, anestezjolog, fizjoterapeuta, pulmonolog czy kardiolog. Trzeba podkreślić, że sam chory ma do wykonania sporą pracę. Jeszcze przed procedurą chirurgiczną musi zmienić sposób myślenia o swojej masie ciała i stylu życia, zmodyfikować nawyki żywieniowe i podjąć regularną aktywność fizyczną, oczywiście dostosowaną do swoich możliwości i stanu zdrowia. Ogromną rolę na tym etapie odgrywa psycholog, wyrażający opinię o chorym i zgodę na jego dopuszczenie od operacji, ponieważ w wielu przypadkach otyłość ma podłoże emocjonalne. Często uświadomienie choremu jego problemu jest najtrudniejszym etapem.

Ponadto pacjent dosłownie uczy się, jak należy jeść. Otrzymuje od dietetyka wskazówki, jak wybierać zdrowe, mniej kaloryczne produkty spożywcze. Dowiaduje się, jak istotna jest regularność posiłków i tempo ich spożywania. Większość osób otyłych je nieregularnie i szybko, a większe posiłki spożywa wieczorami.

Oprócz wyeliminowania niewłaściwych nawyków żywieniowych, nie mniej ważne i trudne jest skłonienie pacjentów do podjęcia aktywności fizycznej. Fizjoterapeuta opracowuje dla każdego chorego indywidualny plan, pozwalający włączyć ćwiczenia (mimo dużej masy ciała). Konsekwencją zwiększonej aktywności fizycznej i zmian w zakresie diety powinien być spadek wagi — kolejny warunek dopuszczenia do operacji. Wymagamy od pacjenta, aby jeszcze przed zabiegiem jego masa ciała zmniejszyła się przynajmniej o 8 proc., czyli od kilku do kilkunastu kilogramów. Gdy uznamy, że pacjent jest przygotowany do leczenia chirurgicznego oraz nieodłącznych z tym zmian stylu życia i odżywiania, zostaje on ostatecznie zakwalifikowany do samej operacji.

Jacy jeszcze specjaliści konsultują chorego przed zabiegiem?

Oczywiście kardiolog, ale mój zespół współpracuje także z endokrynologiem i diabetologiem. Zresztą to właśnie lekarze diabetolodzy coraz częściej kierują pacjenta do chirurga bariatry. To bardzo pozytywna zmiana, ponieważ jeszcze kilka lat temu chirurg był tym specjalistą, który przekonywał o skuteczności terapeutycznej operacji bariatrycznej nie tylko w leczeniu otyłości, ale również w terapii takich chorób, jak cukrzyca typu 2 czy schorzeń układu krążenia.

Czy przedoperacyjne przygotowanie pacjenta jest związane z dłuższą hospitalizacją?

Wręcz przeciwnie, sam pobyt chorego w szpitalu trwa około trzech dni. Pacjent jest przyjmowany na oddział w przeddzień operacji, a jeśli jej przebieg nie zostaje zakłócony przez żadne powikłania, już dzień po niej zostaje wypisany do domu.

Czy rekonwalescencja przebiega równie sprawnie?

To zależy od tego, czy pacjent został należycie przygotowany do operacji. Jeśli tak, to rekonwalescencja nie powinna się wiązać z powikłaniami lub dodatkowymi dolegliwościami bólowymi czy ze strony układu pokarmowego. Podkreślam, że tak jest tylko wtedy, gdy pacjent odpowiednio zmienił swoje nawyki żywieniowe, zgodnie z zaleceniami dietetyka. Przez pierwsze dwa tygodnie osoba po operacji bariatrycznej musi przestrzegać płynnej diety, po tym okresie może stopniowo wprowadzać pokarmy stałe. Wszyscy pacjenci są również suplementowani.

Jakie są przeciwwskazania do operacji bariatrycznej?

Otyłego pacjenta wykluczają z procesu kwalifikacji wszelkie uzależnienia. Przeciwwskazaniem będą także zaburzenia endokrynologiczne, takie jak np. zespół Cushinga. Chory powinien trafiać do gabinetu chirurga z już ustabilizowaną gospodarką hormonalną. Jeśli u pacjenta stwierdzamy podczas gastroskopii czynne owrzodzenie czy też zapalenie w żołądku lub dwunastnicy i zakażenie Helicobacter pylori, zalecamy stosowne leczenie. W zasadzie większość ograniczeń typowo medycznych, o których wspomniałem, można łatwo wychwycić na etapie przygotowania osoby otyłej do operacji i wcześniej je wyeliminować.

Operacja bariatryczna jest obecnie wykonywana techniką laparoskopową. Jakie metody są najczęściej stosowane w praktyce chirurgicznej?

Najbardziej popularna jest rękawowa resekcja żołądka, polegająca na zmniejszeniu jego pojemności do około 100-150 ml, czyli o jakieś 90 proc. W jej trakcie usuwa się też zlokalizowane w dnie żołądka receptory greliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za poziom łaknienia. Po operacji pacjenci istotnie potwierdzają spadek poziomu głodu, ale niestety po mniej więcej 12 miesiącach od zabiegu poziom tego hormonu wraca do poprzedniego stanu. Objętość żołądka jest jednak wówczas na tyle mała, że wystarczy spożycie niewielkiej porcji jedzenia, by uzyskać uczucie sytości.

Drugą metodą stosowaną w chirurgii bariatrycznej jest bardziej skomplikowane wyłączenie żołądkowo-jelitowe, czyli gastric by-pass. W skrócie polega ono na wydzieleniu z żołądka części o objętości około 30 ml przy jednoczesnym przestawieniu pętli jelitowych oraz skróceniu wspólnej drogi wchłaniania. Skutkuje to mniejszym wchłanianiem składników energetycznych.

Trzecim rodzajem operacji bariatrycznej, zyskującym coraz większą popularność, jest minigastric by-pass. Podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, jest to zmniejszenie żołądka z pętlowym połączeniem żołądkowo-jelitowym i zachowaniem odległości pomiędzy zespoleniem żołądka a kątnicą. Efektem tego zabiegu również jest znaczne skrócenie kanału wchłaniania.

Istnieją oczywiście jeszcze inne metody. Obecnie bardzo rzadko jest stosowana regulowana opaska żołądkowa, zakładana na górną część żołądka. Na świecie tą metodą wykonuje się dziś kilka procent wszystkich operacji bariatrycznych.

Na ile skuteczne jest chirurgiczne leczenie otyłości? Czy częste są operacje rewizyjne?

Przed wprowadzeniem rękawowej resekcji żołądka szacowało się skuteczność tego leczenia na ok. 20 proc. Z moich obserwacji wynika, że po upowszechnieniu się tej metody odsetek nawrotów otyłości może być wyższy. Oceniam, że po tym zabiegu stosunkowo łatwy jest dla pacjentów stopniowy powrót do starych nawyków żywieniowych i dawnego stylu życia. Kluczowym elementem zapobiegania nawrotom otyłości jest właściwe przygotowanie do zabiegu.

Inny problem pojawia się po dłuższym czasie od operacji i np. jest związany z brakiem właściwej suplementacji, czego częstą konsekwencją bywa niedokrwistość lub w odosobnionych przypadkach zaburzenia neurologiczne związane z niedoborem witamin z grupy B.

Operacja bariatryczna, choć oczywiście obarczona ryzykiem, jest procedurą bezpieczną. Do najczęstszych powikłań w trakcie jej przebiegu należą krwawienia. Taki chory wymaga wówczas interwencji rewizyjnej w pierwszej lub drugiej dobie po zabiegu. Poważniejszym z punktu widzenia chirurga i pacjenta powikłaniem są przetoki, które zakłócają prawidłowy proces rekonwalescencji i wydłużają leczenie. Oczywiście, operacja wiąże się także z ryzykiem wystąpienia zatorowości płucnej, dlatego każdemu pacjentowi po zabiegu podawana jest heparyna drobnocząsteczkowa.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej, kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, byłym prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich.