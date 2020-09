Władze Warszawy sfinansują szczepienia przeciwko grypie dla 50 tys. pracowników oświaty

Warszawa, jako pierwsza w Polsce, podjęła decyzję o tym, by zaszczepić na grypę wszystkich pracowników naszej oświaty: nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli, żłobków i pomocy społecznej - poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

O decyzji władz miasta Rafał Trzaskowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezydent Warszawy w swoim wpisie powołał się na opinię ekspertów, którzy – jak wskazał - są zgodni co do tego, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają ryzyko infekcji, jej ciężkiego przebiegu i wzmacniają odporność organizmu.

Zobacz więcej Koronawirus SARS-CoV-2 jest groźniejszy niż grypa sezonowa iStock

"Poza tym, wiadomo będzie, że jeżeli ktoś wykazuje symptomy, to prawdopodobnie jest to koronawirus" – powiedział Rafał Trzaskowski w krótkim filmiku, dołączonym do wpisu na Facebooku.

"Notabene, nie ma nic gorszego, niż zachorowanie i na koronawirusa, i na grypę" – dodał.

Podkreślił, że zbliża się sezon grypowy, a pandemia SARS-CoV-2 trwa nadal.

Prezydent stolicy przypomniał również przy tej okazji, że władze miasta już wcześniej podejmowały decyzję o istotnym znaczeniu profilaktycznym: m.in. o zaszczepieniu 50 tys. seniorów oraz dzieci do piątego roku życia.

"A w tej chwili decyzja, żeby zaszczepić 50 tys. pracowników oświaty" – wyliczył.

"Oczywiście za całą sytuację epidemiczną ponosi odpowiedzialność rząd, ale my w samorządach robimy wszystko, co możemy, żeby zabezpieczyć warszawianki i warszawiaków oraz przez cały czas koordynujemy swoje działania z innymi miastami i miasteczkami w Polsce" – dodał Rafał Trzaskowski.

Przy okazji każdego sezonu grypowego eksperci podkreślają, że wyszczepialność przeciwko grypie w ogólnej populacji niestety nadal oscyluje wokół zaledwie kilku procent. Tymczasem są one szczególnie istotnym narzędziem profilaktyki wśród osób pochodzących z grup ryzyka: kobiet w ciąży, dzieci, seniorów, ale także pracowników sektora usług publicznych – zwłaszcza ochrony zdrowia i edukacji.

