Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z pediatrami, chirurgami i internistami

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w 44. Spotkaniu Chirurgów z Pediatrami i Internistami "Od pediatrii do geriatrii". "Potrzebna jest całościowa, odważna reforma ochrony zdrowia, oparta nie tylko na finansowaniu, ale też na sposobie i ścieżce specjalizacyjnej, na większym otwarciu się na profilaktykę" - mówił.

Podczas spotkania z lekarzami lider PSL zwracał uwagę na konieczne "zbliżenie interdyscyplinarne pomiędzy różnymi dziedzinami w medycynie", co ma wspomóc całościowe leczenie polskich pacjentów i umożliwić holistyczne podejście do chorego.

Nawiązując do specyfiki placówek-organizatorów spotkania, Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że "bliskość terytorialna musi przełożyć się nie tylko na bliskie położenie szpitali, ale na łatwość przechodzenia pacjenta - żeby mógł on być leczony przez wiele lat w Instytucie Pediatrii, a później mógł trafić do Szpitala Uniwersyteckiego".

Prof. Mikołaj Spodaryk, ordynator oddziału leczenia żywieniowego dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu poznał mnie z Filipem i jego Mamą. Leczenie chłopca (i innych dzieci) jest ogromnie kosztowne. Dzieciaki potrzebują 2 mld zł a nie rządowa telewizja. pic.twitter.com/5TcN95Rjqt — W.Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 20, 2020

"Z tym były problemy, często jest to niełatwy proces pod względem i finansowym - bo NFZ nie chce płacić za tych pacjentów - ale też pod względem emocjonalnym dla pacjenta i jego rodziny, którzy już przyzwyczaili się do opieki w danym miejscu" - zauważył kandydat na prezydenta.

Mówiąc o interdyscyplinarności, prezes PSL wskazywał na kwestię starzejącego się społeczeństwa, które w przyszłości będzie stanowiło dużą grupę obywateli.

"Cieszę się, że podejście do starzejącego się społeczeństwa, zmian, które następują, do polityki senioralnej, która dla mnie osobiście jest niezwykle ważna, jest też tutaj zauważone" - zaznaczył.

Polityk podkreślił również konieczność reform. "Ostatnio o zdrowiu jest trochę głośniej – i dobrze. Moim zdaniem potrzebna jest całościowa, odważna reforma ochrony zdrowia, oparta nie tylko na finansowaniu, ale też na sposobie i ścieżce specjalizacyjnej, na większym otwarciu się na profilaktykę, której niestety dzisiaj nie ma zbyt dużo" - ocenił.

