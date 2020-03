Wirtualny asystent odpowie na pytania dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z IBM Polska uruchomiło wirtualnego asystenta, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemii COVID-19. W założeniu jego zadaniem jest szybkie przekazanie aktualnych informacji na tematy związane z koronawirusem. Z naszych testów wynika jednak, że odpowiedzi na zadawane pytania nie zawsze są aktualne, a wirtualny asystent nie zawsze rozumie, o co jest pytany.

Wirtualny asystent, który został uruchomiony w serwisie pacjent.gov.pl, w założeniu ma rozwiać wątpliwości dotyczące m.in. zakażenia, objawów, kwarantanny, leczenia, zasad przemieszczania się, postępowania w razie zachorowania lub podejrzenia choroby, pracy czy wprowadzonych w związku z epidemią aktów prawnych.

"Wirtualny asystent jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę zapytań dotyczących koronawirusa. Dzięki temu, że jest on dostępny online, udziela odpowiedzi w zaledwie kilka sekund o każdej porze dnia i nocy. Do tego jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i każdy z nas z łatwością z niego skorzysta" - podkreśla odpowiedzialny w resorcie za informatyzacje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce: jak działa wirtualny asystent

Jak podkreśla resort, wirtualny asystent codziennie jest zasilany nowymi informacjami autoryzowanymi przez rządowe instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i Narodowy Fundusz Zdrowia, tak aby mógł odpowiadać na pytania zadawane przez internautów.

Jeśli system nie znajdzie właściwej odpowiedzi, przekieruje do kontaktu z odpowiednimi instytucjami, np. z Telefoniczną Informacją Pacjenta, obsługiwaną przez NFZ, do właściwej sekcji serwisu www.pacjent.gov.pl czy do serwisu rządowego www.gov.pl/koronawirus.

Resort wyjaśnia, że wirtualny asystent oparty jest na technologii IBM Watson Assistant, czyli na algorytmie, który korzysta z technik machine learning - sieci neuronowych oraz baz referencyjnych.

"Rozwiązanie to działa w chmurze publicznej IBM, dlatego tak szybko można było je zaimplementować" – mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM Polska.

Rozwiązanie działa na najpopularniejszych przeglądarkach: Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari. Można z niego korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Wirtualny asystent został stworzony w Departamencie Rozwoju Systemu e-zdrowie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) we współpracy z IBM Polska. MZ podaje, że powstał on w zaledwie kilka dni.

"To pierwsze wdrożenie tego typu narzędzia w publicznym systemie ochrony zdrowia. Zachęcam do jego przetestowania" - mówi wiceminister Cieszyński. Obecnie obsługuje ono kilka tysięcy pytań dziennie.

Koronawirus SARS-CoV-2: chatbot MZ odpowiada na pytania redakcji "Pulsu Medycyny"

Czy można biegać?

Na to pytanie nie pojawia się konkretna odpowiedź. Wirtualny asystent poprosił o wybranie jednej z opcji.

Uprawianie sportu i wychodzenie z domu

Test laboratoryjny na koronawirusa

Zarażenie po wyleczeniu

Żadna z powyższych opcji

Po wybraniu "Uprawianie sportu i wychodzenie z domu", pojawiła się odpowiedź:

"Do 11 kwietnia włącznie można przemieszczać się wyłącznie w celach bytowych (zakupy spożywcze, apteka), zdrowotnych i zawodowych. Przemieszczać się można w grupach nie większych niż 2 osoby, chyba że jest to rodzina. Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane".

Taka odpowiedź pojawia się też na pytanie "Czy mogę/można iść na spacer", "Czy można iść na spacer do parku/lasu".

Jednak informacja ta jest nieaktualna. Co prawda 24 marca premier Mateusz Morawiecki wprowadził ograniczenie w przemieszczaniu się w związku z epidemią COVID-19, i z pierwszych informacji przekazywanych przez władze wynikało, że zabronione będzie uprawianie sportu, np. biegania. Jednak później informacja ta została zmieniona. Na stronie www.gov.pl/web/koronawirus, na pytania "Czy mogę biegać" oraz "Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym rekreacyjna jazda na rowerze?" widnieje odpowiedź:

"Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin)".

Z kolei na pytanie "Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw?" widnieje odpowiedź:

"Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia".

Czy utrata smaku jest objawem koronawirusa?

"Objawami koronawirusa może być gorączka (38°C), kaszel, duszności i problemy z oddychaniem. Występować mogą również przekrwienie błony śluzowej nosa, katar, ból gardła lub biegunka. Jeśli masz takie objawy to zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Możesz też udać się własnym transportem do najbliższego szpitala zakaźnego. Nie używaj transportu publicznego, bo zakazisz innych. Nie idź do przychodni lub na SOR. Numery kontaktowe do sanepidu i adresy szpitali znajdziesz na pacjent.gov.pl/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia np. duszności, zadzwoń na nr 112 lub 999. Za każdym razem uprzedzaj personel, że podejrzewasz u siebie koronawirusa i unikaj kontaktu z innymi osobami" - odpowiada czatbot i dodaje: "Pamiętaj jednak, że sama gorączka lub sam katar nie oznacza, że ktoś ma koronawirusa".

MZ zapewnia, że informacje przekazywane przez czatbot są codziennie aktualizowane. Jednak nie ma w nim np. informacji, że jednym z objawów zakażenia koronawirusem mogą być zaburzenia smaku i węchu. Tymczasem 23 marca Amerykańska Akademia Otolaryngologiczna (AAO) podała na swojej stronie internetowej, że utratę lub pogorszenie węchu i smaku zaobserwowano u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, którzy nie mieli innych objawów. Jednak informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona przez MZ, GiS czy NFZ, który autoryzuje informacje dostarczane do wirtualnego asystenta, co może wyjaśniać jej brak.

Boli mnie gardło i mam kaszel. Czy to koronawirus?

Na to pytanie otrzymaliśmy odpowiedź, która pojawiła się przy poprzednim pytaniu.

Mam tylko podwyższoną temperaturę. Czy to koronawirus?

Na to pytanie wirtualny asystent nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Prosi o wybranie jednej z opcji:

Co to jest koronawirus?

Koronawirus w zimie

Grupa ryzyka

Żadna z powyższych opcji

Czy alkohol zwalcza koronawirusa

Na to pytanie wirtualny asystent również nie odpowiada, tylko prosi o wybranie jednej z opcji:

Leczenie koronawirusa

Stosowanie antybiotyków

Żadna z powyższych opcji

Po wybraniu "Leczenie koronawirusa", pojawia się jedynie odpowiedź:

"Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W leczeniu wykorzystywane są dotychczas znane leki".

Czy chlorochina jest lekiem na koronawirusa/COVID-19

W tym przypadku wirtualny asystent również prosi o wybranie jednej z opcji:

Leczenie koronawirusa

Zamykanie granic Polski

Czy można uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych?

Bezpieczny sposób płacenia

Żadna z powyższych opcji

Czy trzeba nosić maseczki ochronne?

"Maseczki przeznaczone są dla osób chorych (mających objawy ze strony układu oddechowego), osób opiekujących się chorymi i personelu medycznego. Maseczki nie są przeznaczone dla osób zdrowych. Maseczki nie chronią osób zdrowych przed koronawirusem".

Czy koronawirus przenosi się przez powietrze?

"Wirus zakaża drogą kropelkową - sam nie unosi się w powietrzu. Jeśli stoisz blisko, tak że ślina osoby chorej może do Ciebie dotrzeć, możesz się zakazić. Zachowaj dystans 1 - 1,5 metra od innych osób. Unikamy bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Można również zarazić się przez mocz i kał" - odpowiada wirtualny asystent i dodaje, że "Aktualne informacje są dostepne na stronie gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi".

Ile trwa kwarantanna?

"Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie: (1) w żadnym wypadku nie wychodź z domu; (2) spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski; (3) jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, (4) jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny wynosi 30 000 zł. Aktualne informacje i zalecenia są dostepne na stronie gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi".

