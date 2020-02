Większość lekarzy nie wie, jak postępować z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem [SONDAŻ]

Jedynie 38 proc. lekarzy deklaruje, że wie, w jaki sposób postępować z pacjentem, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem 2019-nCoV - wynika z sondażu przeprowadzonego przez serwis Konsylium24.pl.

Na początku lutego serwis dla lekarzy Konsylium24.pl przeprowadził sondaż, w którym polscy lekarze zostali zapytani, czy ich zdaniem koronawirus 2019-nCoV stanowi duże niebezpieczeństwo na skalę światową oraz czy wiedzieliby, jak zareagować w przypadku podejrzenia infekcji u pacjenta. W ankiecie wzięło udział 1890 lekarzy, w tym 702 lekarzy POZ, 160 pediatrów i 1028 innych specjalistów.

Zobacz więcej Koronawirus 2019-nCoV jest odpowiedzialny za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego w Wuhanie (Chiny), gdzie po raz pierwszy zidentyfikowano go w grudniu 2019 roku. iStock

Ponad połowa lekarzy nie wie, gdzie skierować pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

W sondażu zapytano lekarzy m.in. o to, czy wiedzieliby, w jaki sposób postępować z pacjentem, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem 2019-nCoV. Wśród wszystkich respondentów twierdząco odpowiedziało jedynie 38 proc., podczas gdy 48 proc. zadeklarowało, że nie potrafiłoby działać samodzielnie, jednak wie, gdzie skierować takiego chorego. Wśród pozostałych 14 proc. osób znalazły się te, które nie wiedzą, jak zareagować ani gdzie powinny skierować pacjenta z podejrzeniem zakażenia.

Z ankiety wynika, że wiedza na temat tego, jak należy postępować z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem Wuhan, powiązana jest ze stażem pracy lekarza. 43 proc. lekarzy o stażu pracy powyżej 31 lat i 42 proc. pracujących w zawodzie od 21 do 30 lat zadeklarowało, że wie, jak postępować w takiej sytuacji. Taką samą opinię wyraziło jedynie 30 proc. osób ze stażem wynoszącym 6-10 lat oraz 31 proc. ze stażem do 5 lat.

Więcej młodych lekarzy wie, gdzie kierować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, co zadeklarowało 55 proc. osób ze stażem od 6 do 10 lat oraz 54 proc. osób z 5-letnim stażem pracy. W pozostałych grupach (11-20 lat, 21-30 lat i powyżej 30 lat stażu) taką deklarację wyraziło od 44 do 46 proc. ankietowanych.

Wyniki sondażu pokazały także, że lekarze POZ i pediatrzy są przygotowani na przyjęcie pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Wśród obu ankietowanych grup 37 proc. lekarzy POZ i 38 proc. pediatrów uznało, że wie, jak postępować z pacjentem z podejrzeniem infekcji, a kolejno 51 proc. i 50 proc. zadeklarowało, że mają świadomość tego, gdzie powinni chorego skierować. Wśród pozostałych specjalizacji podobną opinię wyraziło 46 proc. respondentów.

Starsi lekarze bardziej zaniepokojeni koronawirusem

Może zatem polscy lekarze nie widzą w koronawirusie 2019-nCoV poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w naszym kraju? Z badania wynika, że aż 63 proc. ankietowanych uważa nowego koronawirusa za zagrożenie dla polskich lekarzy i pacjentów, przy czym dla starszych medyków wydaje się ono bardziej realne - taką opinię wyraziło 73 proc. respondentów ze stażem większym niż 31 lat, 65 proc. ze stażem wynoszącym 21-30 lat, 55 proc. lekarzy pracujących 5 lat lub krócej, 58 proc. pracujących 6-10 lat oraz 49 proc. pracujących 11-20 lat.

Jeśli chodzi o specjalizację, najbardziej koronawirusa 2019-nCoV obawiają się pediatrzy (76 proc.), za niebezpiecznego dla polskich lekarzy i pacjentów uznało go 59 proc. ankietowanych lekarzy POZ i 63 proc. osób o innych specjalizacjach.

Czy media przesadnie reagują na koronawirusa?

W swoim sondażu Konsylium24.pl zapytało lekarzy, czy reakcja mediów, firm i władz na doniesienia dotyczące kolejnych przypadków podejrzenia infekcji koronawirusem 2019-nCoV poza Chinami jest adekwatna do rzeczywistego zagrożenia. Wyniki okazały się dość zróżnicowane, gdyż mimo że 30 proc. ankietowanych uznało doniesienia medialne za adekwatne, 20 proc. określiło je jako znacznie przesadzone, a 15 proc. – za zbyt słabe lub stanowczo zbyt słabe.

Rozbieżności dotyczą także opinii lekarzy o różnym stażu pracy – według 71 proc. młodych lekarzy (staż do 5 lat) media, firmy i władze zbyt przesadnie reagują na potencjalne zagrożenie koronawirusem, podczas gdy podobną opinię wyraża jedynie 42 proc. ankietowanych ze stażem pracy większym niż 31 lat.

