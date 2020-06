WHO wznawia badania nad zastosowaniem hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) planuje wznowić prace nad możliwością regularnego stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 - poinformował dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wraz z początkiem epidemii COVID-19 zaczęto szukać leku przeciwko chorobie wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Okazało się, że może być nim m.in. hydroksychlorochina, którą stosuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów czy tocznia rumieniowatego.

Badania nad zastosowaniem hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 prowadzili naukowcy na całym świecie, w tym również Światowa Organizacja Zdrowia. W połowie maja 2020 WHO poinformowała, że brak dowodów na skuteczność hydroksychlorochiny i chlorochiny (której jest pochodną) w leczeniu COVID-19, dodając, że leki te mają poważne potencjalne skutki uboczne, wobec czego WHO zaleca, by używać ich tylko w przypadku chorób, w których mają udowodnione zastosowanie - w tym malarii i chorób reumatycznych. Z kolei pod koniec maja 2020 r. WHO wstrzymała badania nad hydroksychlorochiną, argumentując, że lek może zagrażać nie tylko zdrowiu, lecz także życiu chorych na COVID-19.

Hydroksychlorochina - WHO wznowi badania nad lekiem

Jednak na początku czerwca 2020 r. dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że badania nad hydroksychlorochiną zostaną wznowione, co doradzili mu eksperci. Co więcej, kontynuowane będą badania wszystkich lekarstw, które mogłyby być zastosowane w walce z koronawirusem, zwłaszcza w kontekście szybkiego rozprzestrzeniania się pandemii w Ameryce Łacińskiej - poinformowała WHO.

"Jesteśmy całkiem pewni, że lek nie powoduje zwiększonej śmiertelności w gronie osób, które go przyjmowały" - powiedziała podczas konferencji prasowej online Soumya Swaminathan, jeden z głównych ekspertów WHO.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dodał, że po analizie "dostępnych danych na temat śmiertelności" członkowie Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Monitorowania uznali, że "nie ma powodu, aby modyfikować protokół" badań klinicznych.

