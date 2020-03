WHO: Większość osób zakażonych HIV na świecie to kobiety

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że wśród osób zakażonych HIV większość stanowią kobiety. W Polsce jednak zakażenie częściej stwierdza się u panów. w 2018 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny odnotował 1116 nowo zdiagnozowanych mężczyzn i tylko 150 kobiet - informują organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Tęczówka i Pozytywnie Otwarci.

Stowarzyszenie Tęczówka 8 marca będzie obecne ze swoim programem zdrowotnym podczas Śląskiej Manify. Akcja prowadzona jest w ramach finansowanego przez Gilead Sciences konkursu Pozytywnie Otwarci. Jest to odpowiedź na niepokojące zjawisko, na jakie od dawna zwracają uwagę organizacje pozarządowe, które zajmują się tematyką HIV/AIDS: niskiej świadomości społecznej.

Najnowsze dane NIZP-PZH za rok 2019 (obejmujące na razie okres od stycznia do września ubiegłego roku) pokazują, że nadal ogromna większość osób, u których wykrywa się zakażenie to mężczyźni: 928 na 156 kobiet.

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest diagnostyka, dlatego chcemy szerzej dotrzeć do kobiet. Każdy, kto uprawia seks bez zabezpieczenia wystawia się na ryzyko. I właśnie przed tym ryzykiem chcemy uchronić kobiety, jednocześnie zachęcając je do wykonywania testów. Zaczniemy od uczestniczek Śląskiej Manify” – mówi Sabina Kozińska, prezeska Stowarzyszenia Tęczówka.

HIV wciąż jest realnym zagrożeniem

Śląska Manifa to pierwsza z szeregu akcji planowanych w ramach projektu „Imprezuję bezpieczniej w śląskim”. Zakłada on obecność przeszkolonych wolontariuszy na wybranych imprezach masowych, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy w maju, festiwal Tauron Nowa Muzyka w czerwcu, OFF Festiwal w sierpniu czy Marsz Równości w Katowicach we wrześniu.

„Wiele osób wciąż uważa, że zagrożeni HIV są tylko mężczyźni mający seks z mężczyznami, czyli MSM. Nie jest to prawdą. Żadna grupa nie jest bezpieczna, bo nikt nie ma immunitetu od HIV. Dlatego tak cenne są działania skierowane do ogółu społeczeństwa. Edukowanie uczestników wydarzeń muzycznych, sportowych i gospodarczych, jak również manifestacji feministycznych jest ważne, ponieważ przypomina, że HIV może dotyczyć każdego. A jeśli uświadomić sobie, że województwo śląskie jest drugim w kraju pod względem liczby diagnozowanych zakażeń, widać, jak ważne są działania realizowane właśnie w tym regionie”– mówi Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

„Wielu lekarzy traktuje HIV jako problem nielicznych, marginalizowanych grup i nie widzi potrzeby zlecania testu w kierunku wirusa, nawet jeśli są ku temu medyczne i diagnostyczne wskazania” — mówi w rozmowie z Pulsem Medycyny dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes zarządu Fundacji Edukacji Społecznej. Rozmawiamy z nią o zagrożeniu epidemiologicznym, jakie nadal stanowi HIV oraz koniecznych działaniach w obszarze profilaktyki i edukacji.

