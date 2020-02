WHO: w biedniejszych krajach liczba zachorowań na raka wzrośnie o 81 proc.

WHO prognozuje, że do 2040 r. w krajach o niskim i średnim dochodzie liczba nowych przypadków raka wzrośnie o 81 proc. Państwa te - w przeciwieństwie do krajów o wysokim dochodzie - nie inwestują bowiem w walkę z nowotworami z powodu ograniczonych środków. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia razem z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC) wzywa do podjęcia działań mających na celu zniwelowanie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej między krajami bogatymi a biedniejszymi.

4 lutego 2020 r., w Światowym Dniu Walki z Rakiem, WHO i IARC opublikowały dwa raporty. Pierwszy to "WHO report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care for all. World Health". Drugi, autorstwa IARC, nosi tytuł "World Cancer Report. Cancer research for cancer prevention".

Zobacz więcej iStock

Oba dokumenty są odpowiedzią na nierówności w dostępie do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w krajach bogatych i biedniejszych. Jak podkreśla WHO, w tych ostatnich państwach, z powodu braku inwestycji w zapobieganie, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych, prognozuje się lawinowy wzrost liczby nowych przypadków zachorowań na raka.

WHO: do 2040 r. w biedniejszych krajach liczba zachorowań na raka wzrośnie o 81 proc.

Światowa Organizacja Zdrowia, w oświadczeniu będącym wstępem do raportów, zaznaczyła, że w ciągu ostatniej dekady w niemal każdym kraju zarejestrowano wzrost zachorowalności na raka. Jednocześnie ostrzega, że jeśli obecne trendy się utrzymają, w ciągu następnych dwóch dekad na świecie odnotuje się wzrost liczby nowych przypadków chorób nowotworowych o 60 proc. Zdaniem WHO, największy wzrost - szacowany na 81 proc. - odnotuje się w krajach o niskim i średnim dochodzie, w których wskaźniki przeżycia są obecnie najniższe.

Wynika to głównie z faktu, że kraje te skoncentrowały swoje i tak ograniczone zasoby finansowe na zwalczanie chorób zakaźnych i poprawę opieki nad matką i dzieckiem, zamiast na walce z rakiem - czytamy w oświadczeniu WHO.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 2019 r. mniej niż 15 proc. krajów o niskim i średnim dochodzie miało dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. W przypadku krajów o wysokim dochodzie odsetek ten wyniósł 90 proc.

WHO: trzeba zniwelować nierówności w dostępie do diagnostyki i leczenia raka

"Jest to [raport WHO - przyp. red.] wezwanie do przebudzenia dla nas wszystkich w celu zaradzenia niedopuszczalnym nierównościom między usługami onkologicznymi w krajach bogatych i biednych. Jeśli ludzie mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i systemów skierowań, raka można wcześnie wykryć i skutecznie leczyć. Rak nie powinien być wyrokiem śmierci dla nikogo, gdziekolwiek" - powiedział dr Ren Minghui, zastępca dyrektora generalnego ds. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i chorób zakaźnych i niezakaźnych w WHO.

Z kolei dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, dodał, że "w ciągu następnej dekady można uratować co najmniej 7 mln istnień ludzkich", pod warunkiem że zostaną podjęte określone działania. Propozycje rozwiązań, mających zmienić zaistniałą sytuację, zamieszczono w obu raportach. Wśród działań mających na celu zapobieganie nowym przypadkom chorób nowotworowych WHO i IARC wymieniają m.in.:

kontrolę używania tytoniu (odpowiedzialnego za 25 proc. zgonów z powodu raka);

szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w celu zapobiegania rakowi wątroby;

szczepienie przeciwko HPV w celu zapobiegania rakowi szyjki macicy;

badania przesiewowe;

wdrażanie skutecznych interwencji, które zagwarantują dostęp do opieki paliatywnej, w tym łagodzenie bólu.

Wzrost zachorowalności na raka: WHO podjęła już pierwsze działania

W przedmowie do raportu Światowej Organizacji Zdrowia, pt. "WHO report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care for all. World Health", dr Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczył, że podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2017 r., kraje przyjęły rezolucję, zobowiązując się do walki z rakiem, poprzez zintegrowane podejście do jego zapobiegania, diagnostyki i leczenia. Dodał, że nadszedł czas, aby przekształcić zobowiązania polityczne w działania.

Jednocześnie dr Ghebreyesus dodał, że WHO podjęła już działania mające na celu zmniejszenie liczby nowych zachorowań na raka na świecie. Wśród nich są m.in. zakwalifikowanie innowacyjnych leków w terapii raka piersi.

"W 2019 r. po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowaliśmy lek biopodobny - trastuzumab, torując drogę większej liczbie kobiet z rakiem piersi do jednej z najbardziej skutecznych metod leczenia tego nowotworu" - powiedział Ghebreyesus i dodał, że w 2020 r. WHO przedstawi krajom globalną strategię walki z rakiem szyjki macicy, który na świecie co dwie minuty zabija jedną kobietę.

