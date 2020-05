WHO: palacze chorują na COVID-19 częściej niż osoby niepalące

Zespół badaczy powołany przez WHO przeanalizował dotychczasowe wyniki badań dotyczących związku między COVID-19 a tytoniem i nikotyną. Ich zdaniem można stwierdzić jednoznacznie, że osoby, które palą papierosy - w tym także bierni palacze - są bardziej narażone na rozwój choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie ostrzegają przed doniesieniami, które temu zaprzeczają.

Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że tytoń co roku przyczynia się do śmierci ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Ponad 7 milionów tych zgonów jest spowodowana bezpośrednim użyciem tytoniu, a około 1,2 miliona wynika z narażeniem osób niepalących na bierne palenie.

Zobacz więcej Dostępne badania sugerują, że palacze są bardziej narażeni na ciężką postać choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i śmierć z jej powodu - podsumowują eksperci z zespołu powołanego przez WHO. iStock

Eksperci wyjaśniają także, że palenie tytoniu jest znanym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu infekcji dróg oddechowych i zwiększa nasilenie chorób układu oddechowego, także choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

WHO już we wcześniejszych swoich raportach informowała o takim związku. Jednak 29 kwietnia 2020 r. zwołała ekspertów ds. zdrowia publicznego, którzy - po przeglądzie dostępnych badań - jednoznacznie wykazali, że palacze chorują na COVID-19 częściej niż osoby niepalące.

WHO: palacze są narażeni na rozwój COVID-19 bardziej niż osoby niepalące

Specjaliści tłumaczą, że COVID-19 jest chorobą zakaźną, która atakuje przede wszystkim płuca. Palenie tytoniu zaburza funkcjonowanie płuc, utrudniając organizmowi walkę z koronawirusami i innymi patogenami. Tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca, które zwiększają ryzyko zachorowania na COVID-19.

Dostępne badania sugerują, że palacze są bardziej narażeni na ciężką postać choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i śmierć z jej powodu - podsumowują eksperci z zespołu powołanego przez WHO.

WHO: nie ma dowodów potwierdzających tzw. paradoks palacza w COVID-19

WHO stale ocenia nowe badania, także te, w których analizuje się związek między używaniem tytoniu, nikotyny i COVID-19.

Niedawno ukazały się wyniki badania zespołu francuskich naukowców, kierowanego przez neurobiologa Jeana-Pierre'a Changeux, którzy sugerują, że palacze znacznie rzadziej zakażają się SARS-CoV-2, a jeśli już do tego dojdzie, przebieg COVID-19 jest u nich lżejszy. Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że obecnie nie ma wystarczających dowodów, które potwierdzają rolę tytoniu i nikotyny w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19. Jednocześnie wzywają badaczy, naukowców i media do zachowania ostrożności wobec niesprawdzonych twierdzeń, że tytoń lub nikotyna mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju COVID-19.

WHO podkreśla korzyści wynikające z rzucenia palenia

WHO zaleca, aby palacze podjęli natychmiastowe kroki w celu rzucenia palenia, stosując sprawdzone metody, takie jak np. terapie zastępujące nikotynę. Eksperci zaznaczają, że w ciągu 20 minut od rzucenia palenia dochodzi do spadku ciśnienia krwi. Z kolei po 12 godzinach poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy. Natomiast w ciągu 2-12 tygodni od porzucenia nałogu nikotynowego poprawia się krążenie i zwiększa czynność płuc. Po 1-9 miesiącach zmniejszają się dolegliwości, takie jak kaszel i duszność.

Źródło: WHO statement: Tobacco use and COVID-19

