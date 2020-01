WHO ogłasza stan zagrożenia w związku z koronawirusem

W związku z rosnącą liczą przypadków zakażeń koronawirusem 2019-nCoV WHO zdecydowało się na wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. "Przez ostatnie kilka tygodni jesteśmy świadkami pojawienia się nieznanego wcześniej patogenu, który przerodził się w bezprecedensowy wybuch zachorowań i spotkał się z niespotykaną reakcją ze strony międzynarodowej społeczności" - podkreślił w trakcie konferencji prasowej dr Tedros Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

Głównym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego nie jest sytuacja mająca miejsce w Chinach, ale to co dzieje się poza granicami Państwa Środka. W ocenie dra Tedrosa Ghebreyesusa, głównym zagrożeniem jest rozprzestrzenienie się koronawirusa 2019-nCoV na państwa o słabo zorganizowanych lub niewydolnych systemach ochrony zdrowia. Główne wątpliwości WHO dotyczą skali ryzyka zdrowotnego w przypadku rozprzestrzenienia się koronawirusa 2019-nCoV w kraju, gdzie system ochrony zdrowia jest niewydolny.

"Chciałbym podkreślić, że decyzja WHO nie stanowi wotum nieufności do władz Chin. Przeciwnie, Światowa Organizacja Zdrowia nadal wierzy w zdolność Chin do opanowania i kontroli trwającej tam epidemii" - wskazał dyrektor generalny WHO.

Tedros Ghebreyesus zapewnił, że krajowi i międzynarodowi partnerzy pracują wspólnie nad kontrolą potencjalnego zagrożenia, jakim jest nowy koronawirus.

"Dotychczas mamy potwierdzone 7834 przypadki zakażenia koronawirusem 2019nCoV, z czego 7736 pacjentów znajduje się na terenie Chin, odpowiadając za 99 proc. wszystkich stwierdzonych przypadków. Aż 170 osób zmarło, wszyscy na terenie Chin" - podał najnowsze dane epidemiologiczne. Przestrzegł również, że musimy pamiętać, że są to ludzie, nie liczby.

Obecnie liczba stwierdzonych przypadków zakażania koronawirusem poza Chinami obejmuje 98 pacjentów w 18 krajach. W aż ośmiu przypadkach potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka.

"Dotychczas nie było przypadków zgonów pacjentów poza Chinami. Jednak nadal w porównaniu do sytuacji w Chinach musimy pamiętać o szczególnych krokach bezpieczeństwa i działaniach, które uniemożliwią dalsze rozprzestrzenianie się wirusa" - wskazał Tedros Ghebreyesus. I dodał: "To czas na fakty, a nie strach. To czas na naukę, a nie plotki. To czas solidarności, a nie stygmatyzację".

Alert WHO - co to oznacza w praktyce?

Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation) jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern).

Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym” został zdefiniowany w IHR (2005) jako „wydarzenie nadzwyczajne, które zostało określone zgodnie z niniejszymi przepisami:

stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób;

potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej.

Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na dyrektorze generalnym WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza dyrektorowi generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez państwo – stronę, którego PHEIC dotyczy, lub przez inne państwa – strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

Komitet Nadzwyczajny WHO zgodził się zatem, że epidemia spełnia obecnie kryteria nadzwyczajnego zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Eksperci spodziewają się kolejnych przypadków zachorowań w kolejnych krajach, w dowolnym miejscu na świecie. Dlatego wszystkie państwa powinny być przygotowane do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, w tym aktywnego nadzoru, wczesnego wykrywania nowych zakażeń, izolacji i leczenia chorych i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji 2019-nCoV.

"To trzeci stopień zagrożenia epidemicznego wynikający wprost z definicji WHO. Jeśli występują zakażenia wtórne w krajach na innych kontynentach, to ogłoszenie stanu zagrożenia o zasięgu międzynarodowym jest automatyczne. To mobilizacja do pracy" - wyjaśnia dr Paweł Grzesiowski.



