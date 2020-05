WHO: miliardy osób na całym świecie są zakażone wirusem opryszczki

Nowe szacunki pokazują, że około pół miliarda ludzi na całym świecie ma opryszczkę narządów płciowych, a kilka miliardów cierpi na opryszczkę jamy ustnej - alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu, WHO i Weill Cornell Medical College-Katar opracowali raport, w którym ocenili globalne występowanie zakażeń HSV-1 i HSV-2. Wynika z niego, że wirus opryszczki występuje u miliardów ludzi na całym świecie. Raport został opublikowany w maju 2020 r. w Biuletynie Światowej Organizacji Zdrowia.

Zobacz więcej Zdaniem ekspertów z WHO, konieczne jest opracowanie lepszego leczenia i interwencji zapobiegawczych, zwłaszcza szczepionek przeciwko HSV. iStock

WHO: ok. pół miliarda ludzi na świecie jest zakażonych wirusem HSV-2, a prawie 4 miliardy wirusem HSV-1

Z danych WHO wynika, że w 2016 r. [to ostatni rok, dla którego są dostępne dane - przyp. red.] zakażonych wirusem opryszczki typu 1 (HSV-1), odpowiadającym zwykle za infekcję jamy ustnej, było ok. 67 proc. osób poniżej 50. roku życia, czyli szacunkowo 3,7 miliarda ludzi. Z kolei zakażonych wirusem opryszczki typu 2 (HSV-2), który wywołuje głównie infekcję narządów płciowych, było ok. 13 proc. światowej populacji w wieku od 15 do 49 lat, czyli szacunkowo 491 milionów ludzi.

"Opryszczka narządów płciowych stanowi poważny problem zdrowotny na całym świecie - poza potencjalnym bólem i dyskomfortem osób żyjących z infekcją, związane z tym konsekwencje społeczne mogą mieć głęboki wpływ na zdrowie seksualne i reprodukcyjne” - zaznaczyła dr Ian Askew, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i Badań Światowej Organizacji Zdrowia.

Opryszczka zwiększa ryzyko zakażenia wirusem HIV

Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła także, że osoby zakażone HSV-2 są co najmniej trzy razy bardziej narażone na zakażenie wirusem HIV. Zatem HSV-2 prawdopodobnie odgrywa istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa HIV na całym świecie – podsumowali eksperci z WHO i dodali, że kobiety są bardziej podatne zarówno na zakażenie HSV-2, jak i HIV. WHO zaznaczyła również, że największe rozpowszechnienie wirusa HSV-2 występuje wśród kobiet żyjących w regionie Afryki, gdzie problemem jest również HIV. Te dwa czynniki "narażają je na największe ryzyko zakażenia wirusem HIV" - podsumowują eksperci WHO.

WHO: Nie ma lekarstwa na opryszczkę. Potrzebna jest szczepionka

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że leki przeciwwirusowe, takie jak acyklowir, famcyklowir i walacyklowir, mogą pomóc zmniejszyć nasilenie i częstotliwość występowania objawów opryszczki, ale nie mogą wyleczyć infekcji.

Na całym świecie potrzebna jest lepsza świadomość, lepszy dostęp do leków przeciwwirusowych i wzmożone działania zapobiegające zakażeniu wirusem HIV u osób z objawami HSV narządów płciowych. Ponadto konieczne jest opracowanie lepszego leczenia i interwencji zapobiegawczych, zwłaszcza szczepionek przeciwko HSV – wyliczają eksperci WHO.

"Szczepionka przeciwko HSV pomogłaby nie tylko promować i chronić zdrowie milionów ludzi na całym świecie, w szczególności kobiet. Mogłaby również potencjalnie wpłynąć na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa HIV, gdyby została opracowana i dostarczona wraz z innymi strategiami zapobiegania zakażenia HIV" - powiedziała dr Meg Doherty, dyrektor Departamentu Światowych Programów HIV, Zapalenia Wątroby i STI Światowej Organizacji Zdrowia.

Źródło:

1. Billions worldwide living with herpes, WHO

2. Herpes simplex virus. Key facts, WHO

PRZECZYTAJ TAKŻE: WHO: codziennie 1 mln zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową

WHO: pilne wyzwania zdrowotne na następne 10 lat