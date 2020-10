Wentylator medyczny pomoże w ratowaniu pacjentów z COVID-19 [WIDEO]

Polscy lekarze i inżynierowie stworzyli wentylator medyczny, który pomoże w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów z COVID-19. Urządzenie dostarcza tlen do płuc chorego i mechaniczne wspomaga oddychanie. Działanie wentylatora oparte jest na worku AMBU, a innowacja polega na zastosowaniu mechanizmu, który go uciska. W ten sposób zwalniane są ręce jednej osoby z personelu medycznego, która może wykonywać inne czynności przy pacjencie.

„W marcu, gdy z Włoch płynęły informacje o niewystarczającej liczbie respiratorów, otrzymaliśmy - specjaliści z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki - zaproszenie do pracy nad urządzeniem, które w trudnym czasie pandemii COVID-19 mogłoby pomóc w ratowaniu pacjentów z niewydolnością oddechową” – mówi dr hab. n. med. Michał Wszoła, współtwórca urządzenia.

dr hab. n. med. Michał Wszoła, przewodniczący Rady Naukowej w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki

Początkowo planowano stworzenie respiratora, jednak certyfikacja takiego urządzenia trwałaby latami. Dlatego postawiono na prostsze urządzenie, ale za to możliwe do wdrożenia w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

„Chcę podkreślić, że wentylator medyczny jest urządzeniem dużo prostszym niż respirator. Niemniej może dostarczyć tlen do płuc pacjenta i mechaniczne wspomagać funkcje oddechowe. Jego działanie oparte jest na worku AMBU, czyli dobrze znanym i prostym zestawie do resuscytacji. Nasza innowacja polegała na opracowaniu mechanizmu, który uciska worek, tym samym wtłaczając tlen do płuc chorego. Co niezwykle ważne w obecnej sytuacji, w ten sposób zwalniamy ręce jednej osoby z personelu medycznego, która może wykonywać inne czynności przy pacjencie” – wyjaśnia dr hab. Michał Wszoła.

Urządzenie pomyślnie przeszło już niezależne testy w dwóch Centrach Symulacji Medycznej: w Warszawie oraz Poznaniu. Na finiszu jest także proces rejestracji w amerykańskiej FDA (The Food and Drag Administration).

„W obecnej sytuacji epidemicznej wentylator mógłby być z powodzeniem wykorzystany w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie trafiają trafiają pacjenci z COVID-19 i zdarza się, że wymagają natychmiastowej pomocy w oddychaniu. Użycie wentylatora medycznego dałoby lekarzom czas na spokojną ocenę stanu chorego i decyzję o dalszym postępowaniu, bez konieczności zajmowania respiratora. Co więcej, urządzenie jest bardzo intuicyjne w obsłudze, z powodzeniem może być stosowane także przez pielęgniarki, ratowników medycznych” – dodaje dr hab. Michał Wszoła.

Jego zdaniem wentylatory medyczne w obecnej sytuacji mogłyby znaleźć się na każdym oddziale, gdzie leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2:

„Wiemy, że czasem zmiana stanu pacjenta: od stabilnego do niewydolności oddechowej może przebiegać bardzo szybko. I dobrze by było, żeby w takiej sytuacji personel mógł szybko podłączyć pacjenta do urządzenia, które wspomaga oddech i daje czas zespołowi anestezjologów na zajęcie się pacjentem”.

Twórcy wentylatora medycznego szacują, że trafi on do szpitali w ciągu najbliższych 3-4 tygodni. Znaczenie ma także koszt urządzenia, który wynosi ok. 10 tys. zł. Więcej w wywiadzie wideo. Zapraszamy do oglądania!