We wrocławskim USK powstał nowy pododdział dla pacjentów z niewydolnością oddechową

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu powstał nowy pododdział dla pacjentów z niewydolnością oddechową; będzie on stanowić zabezpieczenie dla regionu dolnośląskiego w leczeniu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową spowodowaną koronawirusem.

Decyzję w sprawie utworzenia pododdziału we wrocławskiej placówce wydał wojewoda dolnośląski.

„Pododdział stanowić będzie zabezpieczenie dla regionu w leczeniu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową, spowodowaną wirusem SARS-CoV2. To wspólny projekt wojewody dolnośląskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz USK we Wrocławiu. Do pracy w obiekcie oddelegowani zostali lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki i ratownicy z USK” - Monika Kowalska, rzeczniczka prasowa szpitala.

„Korzystamy z wszelkich dostępnych środków i wdrażamy kolejne rozwiązania, aby walczyć z koronawirusem i zabezpieczyć pacjentów na Dolnym Śląsku. Dlatego też utworzyliśmy pododdział z kolejnymi 8 stanowiskami intensywnej terapii, z możliwością rozszerzenia do 14 łóżek” - mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

„Jako uczelnia medyczna i szpital kliniczny mamy obowiązek wspierać region w walce z wirusem. Dzięki utworzeniu kolejnych na Dolnym Śląsku stanowisk do intensywnej terapii dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, będziemy mogli leczyć pacjentów w stanie ostrej niewydolności oddechowej, kiedy łóżka w szpitalach jednoimiennych zapełnią się” - powiedział, cytowany w komunikacie, prof. Piotr Ponikowski, p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dr Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podkreślił, że szpital dysponuje wyspecjalizowaną kadrą, która będzie delegowana do pracy w pododdziale.

„Przekazaliśmy także część sprzętu z innych oddziałów w ramach naszych możliwości sprzętowych. Aby w pełni doposażyć obiekt, część aparatury ufundowali darczyńcy” - powiedział dr Piotr Pobrotyn.