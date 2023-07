Ważne zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych. Rządowy projekt już w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt według którego powstałoby jedno Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne. Rząd proponuje też zmiany w weryfikacji podmiotów realizujących szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatrudnionych jest 20 osób, a 4 osoby realizują zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zgodnie z rządowym projektem wszyscy oni staną się pracownikami CMKP. Fot. Adobe Stock

Aktualnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych są realizowane przez dwa podmioty. Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Natomiast kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Ważne zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych

Jak wyjaśnia rząd, zmieniające się potrzeby w zakresie jakości, dostępności, specyfiki i metod kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych w odniesieniu do potrzeb epidemiologicznych i zmian demograficznych w społeczeństwie wymagają podjęcia działań mających na celu zapewnienie pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do dalszego kształcenia i rozwoju, analogicznych jakie mają przedstawiciele innych zawodów medycznych. Dlatego sprawy związane z kształceniem pielęgniarek i położnych miałyby trafić do CMKP.

Jak wylicza rząd, CMKP ma największe zasoby i doświadczenie do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w szczególności specjalizacyjnego. Rocznie organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70% odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Projekt przewiduje też, że zadania związane z realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będą realizowane przez CMKP. Natomiast od dnia 1 stycznia 2026 r. zadania związane z organizacją państwowych egzaminów będą realizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

W Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zatrudnionych jest 20 osób, a 4 osoby realizują zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zgodnie z rządowym projektem wszyscy oni staną się pracownikami CMKP.

W projekcie zaproponowano też, aby rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe był prowadzony wyłącznie przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Obecnie rejestry są prowadzone przez NRPiP i 45 okręgowych izb 9 pielęgniarek i położnych. To, w ocenie rządu, powoduje niejednolitą realizację tego zadania. Przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym organem prowadzącym rejestr jest wyłącznie NRPiP pozwoli na ujednolicenie procedury wpisu do rejestru i monitorowanie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Te same kwalifikacje, o prawie 2 tys. zł niższe wynagrodzenie. Pielęgniarki z Krakowa mają dość