Ważna Dieta - rzetelne informacje dla lekarzy i pacjentów

W dobie chorób cywilizacyjnych trudno znaleźć osobę, która przynajmniej raz nie była na specjalnej diecie. Bezglutenowa, bezlaktozowa, ketogeniczna, paleo… Można tak wymieniać w nieskończoność. Do tego dochodzą celebryci, którzy niekoniecznie znają się na podstawach dietetyki, zachęcający do spróbowania kolejnej “diety cud”, która pomoże nam zrzucić nadprogramowe kilogramy. Do rzadkości nie należą również mity żywieniowe krążące w społeczeństwie. Wszystko to sprawia, że ciężko znaleźć wiarygodne informacje o tym, jak należy się odżywiać. Sytuacja komplikuje się nawet bardziej, gdy dotyczy osób cierpiących na choroby przewlekłe, które rzeczywiście wymagają diety nieco odmiennej od tradycyjnej.

Dla lekarzy może być to równie kłopotliwe. Podczas studiów medycznych zagadnienia związane z odżywianiem stanowią niewielką część programu edukacyjnego, a współpraca z dietetykiem nie zawsze jest możliwa. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest równie ważna jak leczenie farmakologiczne. Jak jednak podczas standardowej wizyty lekarskiej zebrać wywiad, zbadać pacjenta, wypisać receptę, a następnie jeszcze wyjaśnić konkretne zalecenia żywieniowe i podsunąć pomysły na wprowadzenie ich w życie?

Z pomocą przychodzi platforma Ważna Dieta (www.waznadieta.pl), która skierowana jest zarówno do pacjentów, jak i lekarzy. Jej główną ideą i celem jest zebranie i przedstawienie w przystępnej formie aktualnych i rzetelnych (opartych na podstawie Evidence-Based Medicine) zaleceń dotyczących sposobu odżywiania w chorobach dietozależnych. Znajdziemy tam również bazę produktów spożywczych wraz z wartościami odżywczymi, ich korzyściami zdrowotnymi, a także radami, w jaki sposób je spożywać oraz gotowymi przepisami. Dzięki temu łatwo można wskazać pacjentom miejsce, w którym znajdą informacje dotyczące diety dopasowanej do ich aktualnego stanu zdrowia. Dodatkowo, na stronie można przeczytać ciekawe artykuły związane z tematem odżywiania, np. o jedzeniu intuicyjnym, wskaźniku BMI, czy też o wpływie hormonów na poczucie sytości.

Portal dla pacjentów oferuje także możliwość otrzymania tygodniowych jadłospisów oraz listy zakupów. Zdecydowanie ułatwia to planowanie posiłków oraz przestrzeganie zaleceń dietetycznych, co w rezultacie pomaga w kontrolowaniu przebiegu choroby. Często brakuje czasu na wymyślanie, czy też wyszukiwanie przepisów, więc zgromadzenie ich w jednym miejscu jest dużym udogodnieniem. Co najważniejsze, pacjenci mogą spokojnie i bez pośpiechu zapoznać się z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi sposobu odżywiania w ich jednostce chorobowej. Wszystkie wskazówki wymieniają produkty zalecane i niezalecane, podzielone na kategorie, tak więc łatwo można sprawdzić, czy konkretny produkt powinien figurować w diecie. Platforma Ważna Dieta umożliwia również lekarzom wysyłanie konkretnych zaleceń prosto do pacjenta.

Ważna Dieta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z dziedziny dietetyki zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Zawiera aktualne wytyczne dotyczące odżywiania w chorobach dietozależnych, listy produktów zalecanych i niezalecanych, a także sprawdzone przepisy. W ten sposób medycy łatwo mogą przekazać pacjentom gotowe zalecenia, a pacjenci korzystać z rzetelnej wiedzy dostępnej na stronie.

Projekt został sfinansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.